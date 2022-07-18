Війна в Україні завершиться до пів року і перетвориться на "заморожений конфлікт" – екскомандувач сил НАТО
Колишній верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс вважає, що незабаром війна в Україні відбуватиметься за корейським сценарієм 1953 року
Про це Джеймс Ставрідіс розказав в інтерв’ю виданню Insider.
Відставний адмірал ВМС США Джеймс Ставрідіс переконує, що українсько-російська війна завершиться через 4-6 місяців.
"Виглядає так, що все йде за сценарієм завершення Корейської війни. На нас чекає перемир’я, створення мілітаризованої зони, тривала ворожнеча, іншими словами, "заморожений конфлікт", – прогнозує Джеймс Ставрідіс.
На думку колишнього командуючого військ НАТО, жодна зі сторін не зможе витримувати інтенсивних бойових дій довше, ніж півроку. Водночас, Ставрідіс відзначив останні успіхи українців у війні із російським агресором, завдяки західному озброєнню.
Додамо, Корейська війна велася між Північною та Південною Кореями з 1950 по 1953 роки. Конфлікт завершився підписанням перемир’я, однак країни технічно все ще перебувають у стані війни.
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