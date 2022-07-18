Про це Джеймс Ставрідіс розказав в інтерв’ю виданню Insider.

Відставний адмірал ВМС США Джеймс Ставрідіс переконує, що українсько-російська війна завершиться через 4-6 місяців.

"Виглядає так, що все йде за сценарієм завершення Корейської війни. На нас чекає перемир’я, створення мілітаризованої зони, тривала ворожнеча, іншими словами, "заморожений конфлікт", – прогнозує Джеймс Ставрідіс.

На думку колишнього командуючого військ НАТО, жодна зі сторін не зможе витримувати інтенсивних бойових дій довше, ніж півроку. Водночас, Ставрідіс відзначив останні успіхи українців у війні із російським агресором, завдяки західному озброєнню.

Додамо, Корейська війна велася між Північною та Південною Кореями з 1950 по 1953 роки. Конфлікт завершився підписанням перемир’я, однак країни технічно все ще перебувають у стані війни.

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