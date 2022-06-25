Начальник ГУР МО Буданов розповів, коли чекати на переломний момент у війні
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що переломний момент у війні з Росією станеться у серпні 2022 року
Про це повідомляє ГУР МО у telegram.
"Починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють всьому світові, що починається переломний момент", - сказав Буданов у етері британського телеканалу ITV news.
Він висловив переконання, що Україна повернеться до кордонів 1991 року.
"Ми не розглядаємо жодних інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизиться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому. Путін не досягне успіху. Це трагедія, до якої він привів Росію та Україну, і це закінчиться катастрофою для Росії. Нічого іншого" - пообіцяв Буданов.
Він наголосив, що частина успіху нашої армії у російсько-українській війні зараз залежить від міжнародної підтримки та відзначив допомогу Великої Британії з навчання 10 тис. українських військовослужбовців.
"Підтримка Великої Британії є дуже значною. Це чудовий приклад співпраці та допомоги”, – зазначив Буданов.
- 20 травня Кирило Буданов заявив, що попри те, що Росія може продовжити бойові дії до кінця року, вона стратегічно вже програла.
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