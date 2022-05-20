Україна поверне свої території виключно силою. Іншого шляху немає, - Кирило Буданов

Про це генерал Буданов заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Очільник української військової розвідки переконує, що Україна продовжить бойові дії до витіснення російських окупантів з усієї своєї території, включно з Кримом. Він припускає, що загарбники можуть досягнути певного успіху на театрі воєнних дій.

"Але це абсолютно неважливо, тому що Росія в результаті програє, а Україна поверне собі всі свої тимчасово втрачені території. Вона зробить це силою, виключно силою, тому що іншого шляху немає", – наголосив Буданов.

"Оскільки мирні переговори між Москвою та Києвом зупинилися, українські сили відкидають російські війська назад у північно-східному районі Харкова, відвоювавши низку сіл протягом останніх днів. У найближчі місяці, за словами генерала Буданова, військові зосередять свою увагу на вигнанні Росії з районів, які вона окупувала на Півдні країни, а також на Східному Донбасі.

Генерал також відкинув сценарії, які нині обговорюються, зокрема у дипломатичних колах, про "замороження" конфлікту. "Хто може змусити Україну заморозити конфлікт? Це війна всіх українців. І якщо хтось у світі думає, що може диктувати Україні умови, за яких вона може чи не може захищатися, то вони серйозно помиляються", – підсумував глава ГУР.

Також керівник розвідувальної служби заявив, що не визнає "жодних кордонів, крім кордонів 1991 року".

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