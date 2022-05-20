"Жодних кордонів, крім кордонів 1991 року": Буданов заявив, що Україна воюватиме до повної деокупації, і назвав терміново потрібні озброєння
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна воюватиме, допоки російська армія перебуватиме на нашій території
Про це він заявив у інтерв'ю The Wall Street Journal, передає ZN.ua.
“Я не знаю жодних кордонів, крім кордонів 1991 року”, - сказав Буданов.
За його словами, для пришвидшення контрнаступу Україні терміново потрібні ракетні комплекси середньої та великої дальності, артилерія та авіація.
“Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас повинні бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є у неї. Застосовано весь спектр зброї, окрім ядерної”, – зауважив очільник ГУР.
- Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Росія за підсумками війни має піти з усієї території України.
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