"Жодних кордонів, крім кордонів 1991 року": Буданов заявив, що Україна воюватиме до повної деокупації, і назвав терміново потрібні озброєння

Про це він заявив у інтерв'ю The Wall Street Journal, передає ZN.ua.

“Я не знаю жодних кордонів, крім кордонів 1991 року”, - сказав Буданов.

За його словами, для пришвидшення контрнаступу Україні терміново потрібні ракетні комплекси середньої та великої дальності, артилерія та авіація.

“Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас повинні бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є у неї. Застосовано весь спектр зброї, окрім ядерної”, – зауважив очільник ГУР.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Росія за підсумками війни має піти з усієї території України.