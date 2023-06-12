Про це інформує Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області начальнику кафедри одного з харківських закладів вищої освіти повідомлено про підозру за фактом вбивства двох осіб, вчиненого через необережність", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що 31 травня у приміщенні гуртожитку, де живуть і навчаються курсанти, вибухнув артилерійський снаряд калібром 152 мм.

Унаслідок цього загинули двоє курсантів-рятувальників, ще один отримав ураження.

Фото: Офіс генпрокурора

Повідомляється, до навчального корпусу цей снаряд приніс начальник кафедри.

Підозрюваний наказав студентам розібрати бойовий припас до 6 червня. Курсанти заперечили, кажучи, що вони тільки на третьому курсі та не вміють це робити. Але викладач вимагав від них це зробити, погрожуючи не дати звільнення.

Фігурант може опинитися під вартою без можливості вийти під заставу.

Фото: Офіс генпрокурора