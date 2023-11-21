Над Чорним морем знищили розвідувальний БПЛА Mohajer-6
У вівторок, 21 листопада, українська ППО вдало спрацювала над Чорним морем
Про це повідомляє повітряне командування "Південь".
"На Одещині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" над морем знищено розвідувально-ударний БПЛА Mohajer-6", - йдеться у повідомленні.
Інших подробиць, станом на 20:10, немає.
- Протягом доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Українські військові на Херсонському напрямку надалі утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра. Водночас втрати окупантів серед особового складу вже сягнули 319 тисяч.
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