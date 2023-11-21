Над Чорним морем знищили розвідувальний БПЛА Mohajer-6

Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

"На Одещині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" над морем знищено розвідувально-ударний БПЛА Mohajer-6", - йдеться у повідомленні.

Інших подробиць, станом на 20:10, немає.