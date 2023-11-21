Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією ЗСУ утримують позиції на лівобережжі Херсонщини та відбивають атаки РФ на ключових напрямках фронту, - Генштаб

ЗСУ утримують позиції на лівобережжі Херсонщини та відбивають атаки РФ на ключових напрямках фронту, - Генштаб

21 листопада, 2023 вiвторок
07:05
Війна з Росією ЗСУ наступ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Українські військові на Херсонському напрямку надалі утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 10 атак.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 20 атак противника в районах Кліщіївки, Андріївки та східніше Південного Донецької області. Також, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, де наші захисники відбили 2 атаки.

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії поблизу Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника.

Росіяни вночі атакували Україну ракетами та дронами. Сили оборони уразили склад боєприпасів окупантів

Ворог завдав 5 ракетних, 10 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету "Іскандер-К" та 11 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету "Іскандер-К" та 10 ударних БПЛА. Руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидово Донецької області, будівля шахти “Котляревська” та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Середина-Буда Сумської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.

  • Увечері 20 листопада Росія почала чергову масовану повітряну атаку на Україну – ворожі дрони залетіли з півдня та півночі і вдарили на захід, на Хмельниччині працювала ППО.
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Читайте також:
Туннель під лікарнею Аль-Шифа (місто Газа)
19 листопада, 2023 неділя
ЦАХАЛ показав 55-метровий туннель ХАМАСу під лікарнею Аль-Шифа
окупанти в Криму
20 листопада, 2023 понедiлок
Українські морські піхотинці знищили декілька вантажівок ворога на трасі Олешки - Нова Каховка, - Братчук
Сергій Сидорчук, Артем Довбик, Олександр Караваєв (зліва - направо), Мальта - Україна
20 листопада, 2023 понедiлок
Україна - Італія: Ребров залишив поза заявкою на гру героя матчу з Північною Македонією
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.2
    Купівля 37.2
    Продаж 37.76
  • EUR
    Купівля 40.11
    Продаж 41.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
21 листопада
07:20
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва, - ЗМІ
06:58
Філіппіни
Філіппіни запропонували сусідам розробити правила поведінки в Південнокитайському морі
06:45
Держдеп США
Українські діти, яких окупанти вивозять до Білорусі, вразливі до торгівлі людей, - Держдеп США
06:35
Косово
НАТО розглядає можливість розширення військової присутності в Косові, - Столтенберг
06:20
Буча після звільнення, Київщина
Держдеп США увів санкції проти військових РФ, які скоювали воєнні злочини у Бучі та Андріївці
06:20
Інтерв’ю
Лілія Усік
Перша українка у німецькій політиці. Велика розмова Еспресо із Лілією Усік
05:59
Чорне море
Туреччина, Румунія та Болгарія готують підрозділ для захисту зернового коридору з України, - ЗМІ
05:59
Сирський: РФ намагається вийти до Синьківки для подальшого наступу на Куп'янськ
05:36
Рамштайн, Ллойд Остін і Рустем Умеров
Міністр оборони США Остін заявив, що ЗСУ готові до бойових дій узимку
05:08
Фінляндія, кордон
Росія намагається створити міграційну кризу на кордоні з Фінляндією, - ISW
04:40
ДТП Рівненщина суспільство
На Рівненщині масштабне ДТП за участю 5 авто. Схема об'їзду
04:12
Леонід Кучма
Кучма презентував книгу "Україна - не Росія. Двадцять років потому"
03:44
на фото Мір'яна Сполярич-Еггер
Президентка Червоного Хреста у Катарі зустрілася з лідером ХАМАСу
03:16
Оновлено
суд у справі колишнього розвідника ГУР МО полковника Романа Червінського
Суд не розглянув апеляційну скаргу на запобіжний захід ексрозвіднику Червінському
02:46
Оновлено
повітряна тривога
Масований повітряний удар РФ на Україну: ворожі дрони атакували захід, на Хмельниччині працювала ППО
02:38
Рустем Умєров
Остін запевнив у продовженні допомоги Україні та прокоментував надання зброї
02:11
війна з Ізраїлем, сектор Гази ХАМАС Ізраїль Палестина зброя
Бойовики ХАМАС виготовляли ракети та зброю в мечеті Гази, - ЦАХАЛ
01:42
Джо Байден
Опитування у США показали, що рейтинг Байдена почав потроху зростати
00:58
терористи ХАМАС
США звинуватили ХАМАС у геноциді єврейського народу
00:34
Анонс
Віталій Миколенко (ліворуч), Україна - Італія
Євро-2024: результати усіх відбіркових матчів 20 листопада
00:14
Михайло Мудрик (ліворуч)
Євро-2024: Який вигляд має підсумкова турнірна таблиця у групі збірної України
2023, понедiлок
20 листопада
23:56
МЗС України
Очільники МЗС України і Танзанії вперше в історії поспілкувалися. Що обговорювали
23:45
Україна-Польща
Польські фермери планують долучитися до блокади кордону з Україною, - Bloomberg
23:39
Федеріко К'єза та Ілля Забарний (праворуч), Україна - Італія
Україна зіграла внічию з Італією та не змогла напряму вийти на Євро-2024
23:39
Олександр Зінченко та Ніколо Дзаньоло (в центрі), Україна - Італія
Україна - Італія 0:0: онлайн-трансляція вирішального матчу відбору Євро-2024
23:13
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
Макрон у телефонній розмові закликав Сі Цзіньпіна до діалогу з Україною
23:00
Молдова
РФ заборонила в'їзд 11 молдовським депутатам через блокування російських ЗМІ
22:55
Польща ЄС
ЄС планує надати Польщі $5,7 млрд, щоб зменшити її залежність від енергоносіїв РФ
22:30
Ексклюзив
ЗСУ_ілюстративне
Наступний рік має стати часом для великої мобілізації в Україні, - військовий експерт Дикий
22:18
Біля будинку мелітопольського колаборанта Трухіна стався вибух
Руйнування в окупації дослідять методом дистанційного зондування Землі, дані використають для єВідновлення, - Шуляк
22:09
коронавірус у стічних водах
Як військовим оскаржити рішення ВЛК. Роз'яснення МОЗ
21:35
В Ірані презентували реактивний Shahed-238
21:30
Ексклюзив
ЗСУ
"Є шанс вийти до Криму": експерт Дикий про бойові дії на лівобережній Херсонщині
21:25
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Спроби ворога забезпечити оточення Авдіївки ні до чого не призводять, окрім суттєвих втрат противника. Колонка Сергія Згурця
20:41
Оновлено
"Galaxy Leader", ізраїльський корабель
Єменські хусити захопили в Червоному морі ізраїльський корабель і показали відео абордажу
20:29
Володимир Зеленський і Ллойд Остін
Stinger, HIMARS, артснаряди й запчастини: США оголосили вміст пакета допомоги Україні на $100 млн
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Ердоган і хрестоносці
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 635-го дня війни: на Донеччині знищили пересувний командний пункт ворога, а в Курській області РФ уразили дві станції РЕБ
19:55
Виробники готуються до серійного виготовлення БПЛА Backfire: що про нього відомо
19:46
Без московської церкви: як у Бородянці звільняли храм, де під час окупації була тюрма
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV