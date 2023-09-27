Над Миколаєвом збили російський безпілотник

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Інформацію про збиття також підтвердив Олександр Сєнкевич - мер. Миколаєва. Інформації про постраждалих, чи руйнування, станом на 20:17 - немає.

"Збили над містом безпілотник", - коротко написав Кім.

Жителі міста повідомили, що чули вибух. Відзначимо, що повітряну тривогу на Миколаївщині не оголошували.