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Над Миколаєвом збили російський безпілотник

27 вересня, 2023 середа
20:16
Війна з Росією Українська ППО

Ввечері середи, 27 вересня, українські захисники збили російський безпілотник над Миколаєвом

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Інформацію про збиття також підтвердив Олександр Сєнкевич - мер. Миколаєва. Інформації про постраждалих, чи руйнування, станом на 20:17 - немає.

"Збили над містом безпілотник", - коротко написав Кім.

Жителі міста повідомили, що чули вибух. Відзначимо, що повітряну тривогу на Миколаївщині не оголошували.

  • У ніч на 26 вересня ворог запустив "шахеди" і ракети по Україні. Дрони влучили у припортову інфраструктуру Одеської області, унаслідок чого поранено двох людей, та інфраструктурний об'єкт на Черкащині. Крім того, російська ракета атакувала Миколаїв.
Миколаїв
ППО
ЗСУ
Миколаївщина
Військові новини
Олександр Сєнкевич
Віталій Кім
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