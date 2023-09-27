Над Миколаєвом збили російський безпілотник
Ввечері середи, 27 вересня, українські захисники збили російський безпілотник над Миколаєвом
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Інформацію про збиття також підтвердив Олександр Сєнкевич - мер. Миколаєва. Інформації про постраждалих, чи руйнування, станом на 20:17 - немає.
"Збили над містом безпілотник", - коротко написав Кім.
Жителі міста повідомили, що чули вибух. Відзначимо, що повітряну тривогу на Миколаївщині не оголошували.
- У ніч на 26 вересня ворог запустив "шахеди" і ракети по Україні. Дрони влучили у припортову інфраструктуру Одеської області, унаслідок чого поранено двох людей, та інфраструктурний об'єкт на Черкащині. Крім того, російська ракета атакувала Миколаїв.
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