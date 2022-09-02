Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"2 вересня, близько 09:00 у небі над Миколаївщиною зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ліквідовано російський безпілотник "Картограф", що входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів "Птеро", – зазначено в повідомленні.

Військові додають, що рашисти майже щодня намагаються проводити повітряну розвідку півдня країни, активно використовуючи для цього безпілотники оперативно-тактичного рівня різних модифікацій. Так, на ліквідованому дроні була камеру з 12-ма об’єктивами, призначеними для створення планів місцевості.

За інформацією порталу "Мілітарний", такий російський засекречений безпілотник неофіційно називають "картографом". Його іноді плутають з іншим російським безпілотником, "Орлан-10". Зовні БПЛА дійсно схожі, але мають і низку відмінностей. "Картограф", зокрема, має камеру з 12 об’єктивами та вдосконалену систему захисту від перешкод каналам навігації. Окремі його складові, зокрема оптико-електронна система, виготовлені російською компанією, яка перебуває під санкціями США та працює спільно із заводом виробником БПЛА "Орлан". Цю модель безпілотника використовує не міністерство оборони Росії, а ймовірно, Федеральна служба безпеки РФ.

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