Над розмінуванням Херсона працюють 10 груп вибухотехніків

Про це повідомили в Національній поліції України

Він зазначив, що нині в Херсоні працюють близько 200 поліцейських, а навколо міста виставлені блокпости. Правоохоронці фіксують воєнні злочини, скоєні окупантами.

Також через загрозу масового замінування на звільненій території працюють 10 груп вибухотехніків. Вони виявляють і знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Так, під час розмінування однієї з адмінбудівель Херсону один із саперів-поліцейських отримав поранення.

"Просимо місцевих мешканців дотримуватися визначених правил, обережно пересуватися містом та не чіпати підозрілі предмети. Якщо виявили такий, обов’язково повідомте про це правоохоронцям", - зазначили в Нацполіції.

Також там закликали громадян, які раніше виїхали з Херсону, не повертатися доти, доки не закінчать проводити стабілізаційні заходи.

12 листопада радник Херсонського міського голови Роман Головня повідомив, що в місті наразі не вистачає харчів і ліків, проте гуманітарка вже прямує.