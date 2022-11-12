Над розмінуванням Херсона працюють 10 груп вибухотехніків
У деокупованому Херсоні нині працюють близько 200 поліцейських та 10 груп вибухотехніків
Про це повідомили в Національній поліції України
Він зазначив, що нині в Херсоні працюють близько 200 поліцейських, а навколо міста виставлені блокпости. Правоохоронці фіксують воєнні злочини, скоєні окупантами.
Також через загрозу масового замінування на звільненій території працюють 10 груп вибухотехніків. Вони виявляють і знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Так, під час розмінування однієї з адмінбудівель Херсону один із саперів-поліцейських отримав поранення.
"Просимо місцевих мешканців дотримуватися визначених правил, обережно пересуватися містом та не чіпати підозрілі предмети. Якщо виявили такий, обов’язково повідомте про це правоохоронцям", - зазначили в Нацполіції.
Також там закликали громадян, які раніше виїхали з Херсону, не повертатися доти, доки не закінчать проводити стабілізаційні заходи.
- 12 листопада радник Херсонського міського голови Роман Головня повідомив, що в місті наразі не вистачає харчів і ліків, проте гуманітарка вже прямує.
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