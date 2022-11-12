Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У Херсоні не вистачає харчів та ліків, але гумвантажі вже заїжджають у місто, – радник мера

У Херсоні не вистачає харчів та ліків, але гумвантажі вже заїжджають у місто, – радник мера

12 листопада, 2022 субота
14:36
війна з Росією Херсон

У звільненому Херсоні наразі не вистачає води, ліків, хліба, але гуманітарні вантажі вже починають заїжджати у місто, щоб максимально швидко допомогти херсонцям

Про це в етері національного телемарафону повідомив радник Херсонського міського голови Роман Головня.

"Щодо гуманітарної катастрофи. Вона, дійсно, важка, тому що окупанти і колаборанти зробили все можливе, щоб ті люди, які залишилися в місті, максимально важко переживали ці дні очікування, тижні очікування, місяці. І зараз у місті критично не вистачає перш за все води, тому що водопостачання практично відсутнє у місті. Зараз не вистачає лікарських засобів, не вистачає хлібу, тому що він не випікається, бо нема електроенергії. Ну і відповідно проблеми з продуктами харчування. Я думаю, що найближчим часом це питання буде вирішено", - сказав Головня.

Читайте також: "Русскій мір" помер у Херсоні, - Подоляк

Окрім цього, він також запевнив, що вже є гуманітарні вантажі поблизу Херсона для того, щоб максимально швидко допомогти херсонцям у розв'язанні цих питань.

"Є інформація, що вже заїхали один-два автомобілі з гуманітаркою, військові цьому сприяють. І я думаю, що найближчим часом, днями буде гуманітарка. У Миколаєві зараз організовують автомобілі з гуманітаркою, які поїдуть у Херсон. Це буквально найближчим часом має відбутися", - підкреслив радник мера.

Він повідомив, що за його особистими підрахунками, наразі у місті перебуває десь близько 70-80 тис. населення, яке залишилося, а на початок війни, до 24 лютого, в обласному центрі мешкало 320 тис. людей.

  • 11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.
  • 12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.  
  • Інститут вивчення війни спрогнозував, що українські військові швидко візьмуть під контроль населені пункти на правому березі Дніпра в Херсонській області, оскільки росіяни не здатні їх утримувати. 
  • Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди. 
  • 12 листопада військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов заявив, що багато російських військових ще залишилось на правому березі Дніпра.
  • 12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.  
  • Інститут вивчення війни спрогнозував, що українські військові швидко візьмуть під контроль населені пункти на правому березі Дніпра в Херсонській області, оскільки росіяни не здатні їх утримувати. 
  • Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди. 
  • Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки мосту на Каховській гідроелектростанції, який росіяни підірвали під час втечі з Херсону.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
Херсон
Військові новини
Читайте також:
путін путлер
11 листопада, 2022 п'ятниця
В Кремлі паніка. Генерали вимагають від Путіна перепочинку, - Арʼєв
Укрнафта
10 листопада, 2022 четвер
Завод Укртатнафти зруйновано, Укрнафта недоінвестована впродовж 15 років, там мало цікавого, - директор групи "А-95" Куюн про націоналізацію підприємств
Микола Патрушев
10 листопада, 2022 четвер
Іран розуміє, що потрапив у халепу, а Патрушев поїхав не дати їм зробити крок назад, - експерт - міжнародник Данилов
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.92
    Купівля 39.92
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 39.73
    Продаж 40.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
12 листопада
15:19
Херсонський художній музей ім. Шовкуненка
Росіяни викрали з музеїв Херсонщини 15 тис. експонатів
15:04
Транспорт. Ілюстративне зораження
У Краматорську відновлюється рух автобусів
14:31
Ексклюзив
Іранська ракета Fateh-110
Іран не збирається надавати стільки ракет і так швидко, як просила РФ, - військовий експерт Грант
14:28
Реджеп Тайїп Ердоган
Встановлювати часові обмеження на дію "зернового коридору" неправильно, - Ердоган
14:11
Василь Ломаченко та Джемейн Ортіс (праворуч)
"Це дві різні людини": найвпливовіший промоутер світу розповів про деградацію Ломаченка
14:10
Жозеп Боррель
"Інфраструктуру Євросоюзу час переобладнати для швидких перевезень військової техніки на схід", - Боррель
14:07
Херсон
До Херсона повернулося українське телебачення і радіо, - Держспецзв'язку
13:47
Ексклюзив
Путін
Тріщина між Путіним і російською армією поглиблюється, - опозиційний політик Яковенко
13:44
Бен Воллес
Міністр оборони Британії Воллес дав пораду простим росіянам після втечі РФ з Херсону
13:35
Китай запустив новий супутник
Китай здійснив успішний запуск метеорологічного супутника Yunhai-3
13:33
На фото Михайло Подоляк
"Русскій мір" помер у Херсоні, - Подоляк
13:20
на фото: обшук
СБУ затримала чоловіка, який готував фейкові матеріали для ток-шоу Соловйова
13:08
Реджеп Ердоган
Ердоган пообіцяв здійснити нову спробу вмовити Зеленського сісти за стіл переговорів з Путіним
12:42
росія
Міноборони Росії заявило, що замовило додаткову партію новітніх гіперзвукових ракет
12:40
Олаф Шольц
Канцлер Німеччини анонсував новий пакет санкцій ЄС проти Ірану
11:52
ЗСУ звільнили Снігурівку
У New York Times назвали можливі напрямки подальшого наступу ЗСУ
11:52
G20
Світові лідери відмовляться від спільного фото на G20 через присутність Лаврова, - The Guardian
11:47
Ексклюзив
російські окупанти
Не менш 10 тисяч російських військових залишилось на правому березі Дніпра, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов
11:35
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Два кораблі з вимкненими датчиками пройшли біля "Північних потоків" за кілька днів до витікання газу - ЗМІ
11:24
Мелінда Сіммонс
"Ми живемо і працюємо серед героїв": амбасадорка Британії привітала звільнення Херсону
11:00
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 листопада: євро продовжує дорожчати в обмінниках
10:57
на фото: колаборант
Переформував медичну систему під військові потреби РФ: СБУ оголосила підозру очільнику "МОЗ Криму"
10:39
електроенергія
Укренерго попередило про аварійні відключення електроенергії у Києві та 8 областях
10:38
Ексклюзив
путін шойгу
Путін готується вішати ярлики за поразку на Шойгу. Війна між вежами кремля на марші, - військовий експерт Черник
10:37
Ексклюзив
карта бойових дій
За добу на східному напрямку ворог втратив кілька рот особового складу, - Череватий
10:35
США, Південна Корея
Південна Корея заперечує продаж зброї США для передачі її в Україну
10:18
OPINION
Микола Княжицький
Руки геть від пластового центру в Бучі!
10:04
Міст на Каховській ГЕС
Під час втечі з Херсону окупанти підірвали міст на Каховській ГЕС: супутникові знімки Maxar
09:51
Ексклюзив
російські окупанти
Тікаючи з Херсона, кадирівці постріляли військових РФ у боротьбі за плавзасоби, - Братчук
09:43
Нідерланди-Україна
Нідерланди виділять додаткові €110 млн для допомоги Україні з електропостачанням
09:23
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Розвідка Британії викрила справжню мету оголошеної РФ евакуації цивільних з Херсона
09:16
Втрати окупантів
За час повномасштабної війни Росія втратила понад 80 тис. військових, 2838 танків і 5730 бойових бронемашин, - Генштаб
08:45
Джейк Салліван
У Білому домі відреагували на звільнення Херсона
08:42
Бахмут, російський обстріл
За добу від рук росіян на Донеччині загинуло 2 людини, ще 4 зазнали поранень
08:30
Інтерв’ю
Дмитро Мамчур
Якось посеред ночі мій бойовий товариш сказав: "Чуєш, духи війни злітаються, бій буде", - Дмитро Мамчур
08:23
Марта Костюк
Українські тенісистки перемогли Японію у Кубку Біллі Джин Кінг
07:50
ЗСУ, Херсонщина
Сили оборони України проводять у звільнених населених пунктах Херсонщини стабілізаційні заходи, - Генштаб ЗСУ
07:28
Сенат США
Демократи здобули важливу перемогу в боротьбі за контроль над сенатом США
06:57
Джордж Буш
Експрезидент США Буш проведе публічну розмову із Зеленським, аби засвідчити підтримку республіканцями України
06:29
Херсон
У ISW спрогнозували, коли ЗСУ повністю візьмуть під контроль правобережжя Херсонщини
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV