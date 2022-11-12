У Херсоні не вистачає харчів та ліків, але гумвантажі вже заїжджають у місто, – радник мера
У звільненому Херсоні наразі не вистачає води, ліків, хліба, але гуманітарні вантажі вже починають заїжджати у місто, щоб максимально швидко допомогти херсонцям
Про це в етері національного телемарафону повідомив радник Херсонського міського голови Роман Головня.
"Щодо гуманітарної катастрофи. Вона, дійсно, важка, тому що окупанти і колаборанти зробили все можливе, щоб ті люди, які залишилися в місті, максимально важко переживали ці дні очікування, тижні очікування, місяці. І зараз у місті критично не вистачає перш за все води, тому що водопостачання практично відсутнє у місті. Зараз не вистачає лікарських засобів, не вистачає хлібу, тому що він не випікається, бо нема електроенергії. Ну і відповідно проблеми з продуктами харчування. Я думаю, що найближчим часом це питання буде вирішено", - сказав Головня.
Читайте також: "Русскій мір" помер у Херсоні, - Подоляк
Окрім цього, він також запевнив, що вже є гуманітарні вантажі поблизу Херсона для того, щоб максимально швидко допомогти херсонцям у розв'язанні цих питань.
"Є інформація, що вже заїхали один-два автомобілі з гуманітаркою, військові цьому сприяють. І я думаю, що найближчим часом, днями буде гуманітарка. У Миколаєві зараз організовують автомобілі з гуманітаркою, які поїдуть у Херсон. Це буквально найближчим часом має відбутися", - підкреслив радник мера.
Він повідомив, що за його особистими підрахунками, наразі у місті перебуває десь близько 70-80 тис. населення, яке залишилося, а на початок війни, до 24 лютого, в обласному центрі мешкало 320 тис. людей.
- 11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.
- 12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.
- Інститут вивчення війни спрогнозував, що українські військові швидко візьмуть під контроль населені пункти на правому березі Дніпра в Херсонській області, оскільки росіяни не здатні їх утримувати.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.
- 12 листопада військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов заявив, що багато російських військових ще залишилось на правому березі Дніпра.
- 12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.
- Інститут вивчення війни спрогнозував, що українські військові швидко візьмуть під контроль населені пункти на правому березі Дніпра в Херсонській області, оскільки росіяни не здатні їх утримувати.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.
- Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки мосту на Каховській гідроелектростанції, який росіяни підірвали під час втечі з Херсону.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе