Про це в етері національного телемарафону повідомив радник Херсонського міського голови Роман Головня.

"Щодо гуманітарної катастрофи. Вона, дійсно, важка, тому що окупанти і колаборанти зробили все можливе, щоб ті люди, які залишилися в місті, максимально важко переживали ці дні очікування, тижні очікування, місяці. І зараз у місті критично не вистачає перш за все води, тому що водопостачання практично відсутнє у місті. Зараз не вистачає лікарських засобів, не вистачає хлібу, тому що він не випікається, бо нема електроенергії. Ну і відповідно проблеми з продуктами харчування. Я думаю, що найближчим часом це питання буде вирішено", - сказав Головня.

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Окрім цього, він також запевнив, що вже є гуманітарні вантажі поблизу Херсона для того, щоб максимально швидко допомогти херсонцям у розв'язанні цих питань.

"Є інформація, що вже заїхали один-два автомобілі з гуманітаркою, військові цьому сприяють. І я думаю, що найближчим часом, днями буде гуманітарка. У Миколаєві зараз організовують автомобілі з гуманітаркою, які поїдуть у Херсон. Це буквально найближчим часом має відбутися", - підкреслив радник мера.

Він повідомив, що за його особистими підрахунками, наразі у місті перебуває десь близько 70-80 тис. населення, яке залишилося, а на початок війни, до 24 лютого, в обласному центрі мешкало 320 тис. людей.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.

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