"Русскій мір" помер у Херсоні, - Подоляк
"Рускій мір" ненавидять, і щоб це зрозуміти, можна порівняти, як у Херсоні зустрічають Збройні Сили України і як там протестували у лютому, коли прийшли російські загарбники
Про це написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у twitter.
"Рускій мір" як експансія варварської культури, масових убивств, ненависті та брехні – помер. Його ненавидять. Просто порівняйте, як у лютому 2022 року протестами "зустрічали" російських окупантів – і як зараз зустрічають ЗСУ в Херсоні. Слова зайві. Все надто очевидно", - написав він.
- 11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.
- 12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.
- Інститут вивчення війни спрогнозував, що українські військові швидко візьмуть під контроль населені пункти на правому березі Дніпра в Херсонській області, оскільки росіяни не здатні їх утримувати.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе