Над Сумщиною зенітники збили російський БПЛА

Про це поінформували в ОК "Північ".

"Сили оборони Сіверщини знищили ворожий БПЛА. У неділю 9 квітня бійці-зенітники збили над Сумщиною російський БПЛА, попередньо типу Zala 421-16е", - зазначили в пресслужбі.