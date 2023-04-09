Над Сумщиною зенітники збили російський БПЛА
У неділю 9 квітня захисники-зенітники збили над Сумською областю ворожий безпілотник, попередньо, це був БПЛА типу "Zala 421-16е"
Про це поінформували в ОК "Північ".
"Сили оборони Сіверщини знищили ворожий БПЛА. У неділю 9 квітня бійці-зенітники збили над Сумщиною російський БПЛА, попередньо типу Zala 421-16е", - зазначили в пресслужбі.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, також ЗСУ збили 2 БПЛА типу "Supercam", 6 БПЛА типу "Орлан-10" та 6 БПЛА типу "Zala"
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