Про це стало відомо 9 квітня зі зведення Генштабу.

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 1 позицію засобів протиповітряної оборони та 5 станцій радіоелектронної боротьби противника..

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 40 авіаційних ударів по позиціях українських військових

"Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів", - йдеться у дописі.

Зазначається також, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: ворог здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Середина-Буда, Баранівка, Безсалівка, Волфине, Тур'я, Високе Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Гранів, Вільхівка, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Караїчне та Чугунівка на Харківщині.

Куп’янський напрямок: ворожих обстрілів зазнали населені пункти Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Крохмальне, Кіндрашівка, Піщане та Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок: артилерійських обстрілів зазнали Чернещина Харківської області; Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Колодязі, Ямполівка, Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок: від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них: Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Новодмитрівка та Дружба Донецької області.

Авдіївський та Мар’їнський напрямки: ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Кам'янка, Степове, Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області.

Шахтарський напрямок: ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Новомайорське Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Степове, Кам'янське Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Микільське, Комишани, Білозерка, Дніпровське Херсонської області, а також Херсон.

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські військові перевіряють особисті телефони у місцевого населення на наявність "забороненого" контенту

"Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово зайнятій території Херсонської області", - йдеться у дописі.

Зокрема, в Горностаївському районі Херсонської області тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту. Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі.