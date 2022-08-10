English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Над Запоріжжям ППО збила 3 ракети

Над Запоріжжям ППО збила 3 ракети

10 серпня, 2022 середа
02:39
війна з Росією ППО збила ракету

У ніч з 9 на 10 серпня у Запоріжжі пролунали вибухи, українська ППО збила 3 ворожих ракети

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Першу російську ракету було збито близько 23:00. Обставини ще з'ясовуються. ППО спрацювала поблизу Запоріжжя.

"За годину, вже сьогодні, наші хлопці зробили дубль-2. У нас мінус старі шибки, у ворога - мінус дві ракети! Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Дотримуємось правил повітряної тривоги", - додав Старух.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Запоріжжя
ППО
ЗСУ
Запорізька область
Військові новини
Читайте також:
8 серпня, 2022 понедiлок
Українці вже вісім років активно тренують свою армію. Російський військовий експерт визнав перемоги ЗСУ над армією РФ
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
6 серпня, 2022 субота
Ердоган особисто запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині
Затримання
8 серпня, 2022 понедiлок
Готували вбивство міністра оборони й очільника розвідки: на Волині затримали кілерів спецслужб РФ
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.58
    Купівля 38.58
    Продаж 39.59
  • EUR
    Купівля 38.96
    Продаж 40.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
10 серпня
03:20
Оновлено
Миколаїв
У Миколаєві прогриміли потужні вибухи
02:26
Динамо, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: з ким у плей-офф кваліфікації зустрінеться "Динамо"
02:15
Крилата ракета
Росія тримає напоготові 16 крилатих ракет у Чорному морі
02:06
Авіація ЗСУ
ЗСУ влучили в 2 опорні пункти РФ у 40 км від Херсону
01:45
російські війська окупанти
Російські десантники намагались наступати в напрямку нещодавно визволеного Лозового, - ОК "Південь"
01:27
Станіслав Черчесов
Угорський клуб, який після відходу Реброва очолив росіянин, вилетів з Ліги чемпіонів
00:53
Росія обстріляла Сумщину з кулеметів, САУ та мінометів
00:35
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 9 серпня
00:32
Білий дім
У Білому домі вважають удари по Криму захистом суверенітету України
00:31
Ексклюзив
Американські боєприпаси
Новий пакет військової допомоги найоб'ємніший: що отримують ЗСУ, - журналіст "Голосу Америки" Яриш
00:20
окупант ЗАЕС
Стали відомі області, з яких евакуюють жителів у випадку ймовірної аварії на ЗАЕС
00:08
Рефат Чубаров
Виграє той, хто вже нині перетне Кримський міст, — Чубаров закликав росіян їхати з окупованого півострова
00:01
Оновлено
Динамо, Ліга чемпіонів
"Динамо" пройшло "Штурм" у Лізі чемпіонів
2022, вiвторок
9 серпня
23:55
Іван Федоров
День був "спекотним" не тільки в Криму. Міський голова Мелітополя повідомив про вибухи в окупованій Кирилівці
23:38
"Російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом ", - вечірнє звернення Володимира Зеленського
23:37
Ексклюзив
Миколаїв, обстріл, пожежа
Під Миколаєвом декілька днів поспіль горить звалище твердих побутових відходів, яке накопичувалося 30 років, - заступник голови Молодіжної ради при ОДА
23:30
ЄСПЛ
Латвія хоче долучитися до справи "Україна проти Росії" у Європейському суді з прав людини
23:02
Борис Джонсон та Емманюель Макрон
Джонсон і Макрон заявили, що підтримуватимуть Україну, скільки знадобиться
22:55
Кім Чен Ин
Росія може купувати зброю у Північній Кореї, - Bloomberg
22:41
Вибухи в Криму
Вибухи у Криму наближають війну до дому росіян, - The Wall Street Journal
22:30
Ексклюзив
Валерій Чалий
Вибухи у Криму - це наслідки перетворення півострова у російську військову базу, - дипломат Чалий
22:27
Аналітика
Сергій Згурець
Вибухи у Криму підштовхують до висновків про суттєве зростання потужності ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
22:26
розмінування міна
США нададуть Україні $89 млн на розмінування
22:10
Стівен Сігал (в центрі) та Володимир Путін (ліворуч)
Cтівен Сігал на замовлення Кремля зніматиме фільм про Донбас
21:58
Джо Байден
Байден підписав протоколи про ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до НАТО
21:55
Росіяни передимлоковують ракети у Білорусі
Росіяни завезли у Білорусь чергову партію ракет С-300
21:39
Світлана Тихановська
Білоруська опозиція створила об'єднаний перехідний уряд, - ЗМІ
21:33
Валерій Залужний
Залужний провів телефонну розмову з головнокомандувачем сил НАТО в Європи генералом Крістофером Каволі
21:31
Додаток "Дія"
Невдовзі в Дії з'явиться е-пенсійне та е-"прописка"
21:22
Олександр Лукашенко
Білорусі в жодному випадку не можна втрачати ринки Євросоюзу, - Лукашенко
21:08
Михайло Подоляк
Все тільки починається, - Подоляк про вибухи на авіабазі в Криму
21:01
США ввели санкції проти сотні топ-чиновників Білорусі, причетних до підриву демократії в республіці
20:57
вибухи в районі авіабази росіян
Для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва, - The New York Times
20:56
Ліквідований льотчик Аскар Робортдінов
В Україні ліквідовано військового льотчика майора Робортдінова, - офіцер ЗСУ Штефан
20:38
Володимир Путін
Путін вирішив боротися з алкоголізмом в Росії
20:34
Оновлено
Instagram заблокував сторінку Асоціації родин захисників Азовсталі
20:27
Антонівський міст
Після ударів по Антонівському мосту окупанти почали вивозити свої родини з Херсона, - ОВА
20:18
Lufthansa
Lufthansa продовжила термін відмови від польотів у повітряному просторі України та Росії до кінця березня 2023 року
20:15
Воїни бригади імені князя Мономаха показали, як знищили російський БТР-82 з екіпажем
20:11
Гійом Гонтар
Французький сенатор закликає негайно запровадити місію ООН на ЗАЕС
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV