Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Першу російську ракету було збито близько 23:00. Обставини ще з'ясовуються. ППО спрацювала поблизу Запоріжжя.

"За годину, вже сьогодні, наші хлопці зробили дубль-2. У нас мінус старі шибки, у ворога - мінус дві ракети! Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Дотримуємось правил повітряної тривоги", - додав Старух.

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