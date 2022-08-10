Над Запоріжжям ППО збила 3 ракети
У ніч з 9 на 10 серпня у Запоріжжі пролунали вибухи, українська ППО збила 3 ворожих ракети
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Першу російську ракету було збито близько 23:00. Обставини ще з'ясовуються. ППО спрацювала поблизу Запоріжжя.
"За годину, вже сьогодні, наші хлопці зробили дубль-2. У нас мінус старі шибки, у ворога - мінус дві ракети! Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Дотримуємось правил повітряної тривоги", - додав Старух.
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