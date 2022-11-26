Надані Україні західні гаубиці ремонтуватимуть у Польщі, - NYT
Близько третини гаубиць, що передали Україні західні партнери, вийшли з ладу - у Польщі розгорнуто майстерню з ремонту техніки
Про це повідомляє The New York Times.
Як наголошується, приблизно третина із 350 західних гаубиць в Україні нині в небоєздатному стані.
Це пояснюється активністю щоденного використання техніки: українські військові випускають від 2 до 4 тис. снарядів на день.
Таким чином гаубиці швидко зношуються, а дальність і точність пострілів втрачається.
NYT стверджує, що заміна важкого ствола гаубиці неможлива в польових умовах, тож розв'язання проблеми стало пріоритетним завданням для Європейського командування сил США в Європі.
"З усім забезпеченням, яке надаємо Україні ми та наші союзники й партнери, ми працюємо. Потрібно, щоб вони мали належні пакети обслуговування, а також була можливість підтримувати роботу з часом", - заявив Деніел Дей, речник Європейського командування США.
Так, для ремонту пошкодженого озброєння США запустило в Польщі майстерню.
Стверджується, що Україна хотіла б розгорнути ремонтний пункт ближче з лінією фронту, аби повертати озброєння до роботи.
- Нагадаємо, міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт 23 листопада зазначила, що центр ремонту української військової техніки в Словаччині запрацює вже в грудні.
- Президент США Джо Байден наказав виділити Україні ще $400 мільйонів для оборонних потреб, до нового пакета увійдуть боєприпаси для NASAMS та HIMARS, засоби боротьби з безпілотними авіаційними системами, 200 високоточних артилерійських снарядів, 10 тисяч мін, високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM) та інша військова техніка.
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