Німеччина планує до літа підготувати 5 тис. українських солдатів

Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт на слуханнях у Бундестазі 23 листопада, передає Укрінформ.

"Для нас було важливо дуже швидко підтримати Україну в ці дні на тлі терору з повітря за допомогою ракет і дронів, який здійснює Росія. Система ППО Iris-T є більш ніж ефективною і рятує багато життів", - сказала вона.

Ламбрехт відкинула таким чином критику на свою адресу через повільне ухвалення рішень, недостатнє озброєння Бундесверу, а також недостатню допомогу Україні. Натомість вона переклала відповідальність за проблеми Бундесверу на "попередників і попередниць".

"Саме цей уряд, на відміну від багатьох інших, вирішив постачати зброю в такі держави, як Україна. Це було нелегке рішення, але ми його не лише ухвалили, але й постачаємо - від РСЗВ, САУ та особливо систем ППО2", - зауважила Ламбрехт.

Вона також зазначила, що центр з ремонту військової техніки, яка зазнає пошкоджень на фронті в Україні, буде в Словаччині, неподалік від кордону, і почне працювати в грудні. Нині стоїть завдання забезпечити його запасними частинами.

Глава Міноборони ФРН поінформувала, що до програми підготовки українських військових, окрім Німеччини, залучені ще 9 країн.

"До літа 2023 ми підготуємо в Німеччині 5 тисяч українських солдатів… Це конкретна політика", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше Крістіне Ламбрехт заявляла, що Німеччину можуть втягнути у війну і країні необхідно до цього готуватися. Німеччина "може і має стати кращою у всіх сферах", особливо у сфері ППО, де в Європі є недоліки, наголосила чиновниця