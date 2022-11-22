Про це передає DW.

"Ми маємо бути готові захищати Німеччину та територію Альянсу", - зауважила вона.

У відповідь на прохання журналістів прокоментувати слова генерального інспектора Бундесверу Ебергарда Цорна про те, що Німеччина має бути готовою на випадок, якщо вона виявиться втягнутою в нав'язану їй війну, міністерка відповіла: "Оборона завжди була ключовим завданням Бундесверу. Це всі знову повинні усвідомити".

За словами Ламбрехт, Бундесвер зможе забезпечити оборону Німеччини у разі потреби. При цьому вона висловила впевненість у тому, що Німеччині допоможуть партнери по Північноатлантичному альянсу: "Бундесверу ніколи не доведеться захищати Німеччину поодинці, на нашому боці завжди будуть наші союзники, а в Альянсі збройні сили, безумовно, в змозі захистити Німеччину".

Німеччина "може і має стати кращою у всіх сферах", особливо у сфері ППО, де в Європі є недоліки, наголосила чиновниця. Міністерка висловила задоволення тим, що Бундесвер отримає кошти на суму 100 мільярдів євро, на які буде закуплено техніку та реалізовано різноманітні проєкти.

Як відомо, Польща хоче розмістити біля кордону з Україною системи протиповітряної оборони Patriot, яку пропонує їй Німеччина. ФРН пропонує зміцнити польське небо своїми Patriot на тлі падіння ракети 15 листопада на території Польщі. ФРН має 12 комплексів Patriot, два з них розміщені у Словаччині.

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