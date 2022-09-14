Про це повідомила Олена Зеленська у фейсбуці.

"Для нас надзвичайно важливо зберігати культурну спадщину. Ворог намагається знищити те, що найцінніше, – нашу національну ідентичність. Після розмови з представниками Євросоюзу сподіваюся на важливу культурну подію за підтримки ЄС: внесення історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Місто, яке регулярно страждає від російських обстрілів, потребує, щоб це відбулося за прискореною процедурою. Наші міста, як і люди, заслуговують на всесвітнє визнання", - пише Зеленська.

Раніше повідомлялося, що ЮНЕСКО також хоче включити Одесу до списку об'єктів Світової спадщини, які перебувають під загрозою, та додати до цього списку Київ та Львів, які вже є об'єктами Світової спадщини.

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