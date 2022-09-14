Надзвичайно важливо зберігати культурну спадщину: Зеленська про внесення історичного центру Одеси до списку ЮНЕСКО
Дружина президента Олена Зеленська сподівається, що за підтримки Європейського союзу історичний центр Одеси буде внесено до списку спадщини ЮНЕСКО
Про це повідомила Олена Зеленська у фейсбуці.
"Для нас надзвичайно важливо зберігати культурну спадщину. Ворог намагається знищити те, що найцінніше, – нашу національну ідентичність. Після розмови з представниками Євросоюзу сподіваюся на важливу культурну подію за підтримки ЄС: внесення історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Місто, яке регулярно страждає від російських обстрілів, потребує, щоб це відбулося за прискореною процедурою. Наші міста, як і люди, заслуговують на всесвітнє визнання", - пише Зеленська.
- Раніше повідомлялося, що ЮНЕСКО також хоче включити Одесу до списку об'єктів Світової спадщини, які перебувають під загрозою, та додати до цього списку Київ та Львів, які вже є об'єктами Світової спадщини.
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