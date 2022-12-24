Нафтогаз домовився про 450 мільйонів кубометрів газу, потрібно ще 2 млрд

Про це повідомляє пресслужба НАК Нафтогаз України.

"Ми домовилися про поставку майже пів мільярда кубів газу: 350 млн куб. м від нашого важливого партнера, норвезької нафтогазової компанії Equinor, та 100 млн куб. м від авторизованих Європейським банком реконструкції та розвитку продавців", - заявив глава правління компанії Олексій Чернишов.

Також він додав, що для стабільної електрогенерації, яка знаходиться під постійними обстрілами росіян, необхідно ще близько 2 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, експерти зазначають, що Україну може очікувати дефіцит газу під кінець зими.

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