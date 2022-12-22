“Україну може очікувати дефіцит газу в лютому”, - експерт з міжнародної енергетики Гончар
Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар в ефірі програми “Spotlight Ukraine” на телеканалі Еспресо розповів, чи буде в Україні дефіцит газу та як вирішувати цю проблему
Ситуація з газом в європейських країнах хороша, проте в кінці зими Україна може зіткнутися з його дефіцитом, - вважає український експерт.
“Ситуація з підземними сховищами газу в країнах ЄС більш ніж хороша. А це означає крах російської ідеї про холодну зиму і замерзання Європи. Ситуація в Україні - більш чутлива. У нас мінімальний рівень газу в підземних сховищах. І я боюся, що в кінці зими, особливо в лютому, у нас буде його дефіцит. Але сподіваюся на європейську солідарність з Україною і на те, що вдасться залучити більше потоків з газового ринку ЄС”, – відзначив Михайло Гончар.
“Росія хоче створити умови, коли Європа проситиме додаткові поставки газу. Звичайно, це не нова ідея. Рік тому у нас була така ж ситуація. Було багато російської пропаганди про дуже холодну зиму і тому подібне. Але нічого не сталося. Думаю, такий же сценарій буде і прийдешньої зими. Європейська солідарність, з моєї точки зору, сильніша за будь-яку підривну діяльність Росії”, – підсумував президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.37
-
EUR
Купівля 41.17Продаж 42.1
- Актуальне
- Важливе