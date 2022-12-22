Ситуація з газом в європейських країнах хороша, проте в кінці зими Україна може зіткнутися з його дефіцитом, - вважає український експерт.

“Ситуація з підземними сховищами газу в країнах ЄС більш ніж хороша. А це означає крах російської ідеї про холодну зиму і замерзання Європи. Ситуація в Україні - більш чутлива. У нас мінімальний рівень газу в підземних сховищах. І я боюся, що в кінці зими, особливо в лютому, у нас буде його дефіцит. Але сподіваюся на європейську солідарність з Україною і на те, що вдасться залучити більше потоків з газового ринку ЄС”, – відзначив Михайло Гончар.

“Росія хоче створити умови, коли Європа проситиме додаткові поставки газу. Звичайно, це не нова ідея. Рік тому у нас була така ж ситуація. Було багато російської пропаганди про дуже холодну зиму і тому подібне. Але нічого не сталося. Думаю, такий же сценарій буде і прийдешньої зими. Європейська солідарність, з моєї точки зору, сильніша за будь-яку підривну діяльність Росії”, – підсумував президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".