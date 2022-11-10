"Нафтогаз" планує купити 200 ноутбуків за майже 15 млн грн

Про це повідомляє "Главком" із посиланням на систему ProZorro.

У повідомленні йдеться, що державна компанія хоче придбати ноутбуки бізнес-серії діагоналлю дисплея 15-16 дюймів. Пристрій повинен мати роздільну здатність екрану FullHD (1920 х 1080) або кращу, а також процесор 12th Generation Intel(R) та оперативну пам’ять 16 ГБ. В ноутбуках має бути мікрофон, стереодинаміки, Bluetooth 5.0, мережевий адаптер та Wi-Fi 802.11ac або краще.

У "Нафтогазі" зазначили, що вага ноутбука без зарядного пристрою не повинна перевищувати 2,1 кг; а клавіатура має містити англійську, українську та російську розкладки. Ще одна додаткова умова - у комплекті з ноутбуком обов’язково має йти сумка того ж бренду.

На закуплених ноутбуках буде встановлено ліцензовану операційну систему Windows 10 Pro. Уся техніка має бути виготовлена 2022 року.

Виходячи з усіх поставлених умов. вартість ноутбука складатиме 74, 7 тисяч грн.

Аукціон заплановано на 16 листопада, постачання пристроїв компанія очікує до кінця цього року.

Народна депутатка України 8 скликання Вікторія Войціцька вважає, що та влада, яка наважиться ліквідувати НАК "Нафтогаз", продемонструє свою реальну готовність до боротьби з корупцією, і що компанія є абсолютно непотрібною структурою як для країни, так і для нафтогазового сектора.

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