НАК "Нафтогаз України" є абсолютно непотрібною структурою як для країни, так і для нафтогазового сектора, - екснардепка Войціцька
Народна депутатка України 8 скликання Вікторія Войціцька вважає, що та влада, яка наважиться ліквідувати НАК "Нафтогаз", продемонструє свою реальну готовність до боротьби з корупцією
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
"На жаль, все ще залишається така величезна державна компанія як НАК "Нафтогаз України" залежною саме від особистості, а рішення, які стосуються оцінки роботи цієї компанії, приймаються більше на політичному підґрунті, ніж на економічно-фінансовому. Я чекаю на той час, коли не побачу серед національних акціонерних компаній назву НАК "Нафтогаз України", а хочу бачити окремі компанії, що входять зараз до цього монстра, який є мімікрійною копією Газпрому. Тобто є дуже дорога надбудова, а ще є багато підприємств, які спроможні заробляти гроші та працювати у ринкових умовах", - пояснила екснардепка.
Вікторія Войціцька зазначила, що структура НАК "Нафтогаз" була створена ще з часів Бакая (Ігор Бакай - колишній український політик та бізнесмен, який звинувачувався у зловживанні владою та незаконній витраті коштів, був головою правління НАК "Нафтогаз України" 1998 — 2000 рр).
"На мою думку, ця структура є абсолютно непотрібною як для країни, так і для нафтогазового сектору. І та влада, яка наважиться ліквідувати НАК "Нафтогаз", продемонструє свою реальну готовність до боротьби з корупцією. Це може скоро статися, враховуючи те, що у нас закінчується договір на транзит російського газу з Нафтогазом і, відповідно, будуть підстави говорити, що тепер вже нічого стримує державу, щоб прибрати цю надбудову", - зауважила Войціцька.
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