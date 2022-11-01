Кабмін звільнив Юрія Вітренка з посади голови Нафтогазу
1 листопада Кабінет Міністрів України звільнив Юрія Вітренка з посади голови Нафтогазу
Про це інформує в телеграмі народний депутат України Олексій Гончаренко.
"Кабмін звільнив Юрія Вітренка. Новим головою Нафтогазу, скоріш за все, стане Олексій Чернишов, міністр регіонального розвитку", - написав Гончаренко.
Пресслужба Нафтогазу повідомляє, що Юрій Вітренко продовжить обіймати посаду очільника національної компанії до 3 листопада включно.
Раніше одному з українських ЗМІ повідомили співрозмовники у парламенті та Нафтогазі про заяву Вітренка на відставку.
За даними видання, посаду голови Нафтогазу обійме нинішній міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
За процедурою, Вітренка мала б звільнити Наглядова рада Нафтогазу, однак за її відсутності це може зробити Кабінет Міністрів, який наразі виконує функції НР.
"Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать в.о., а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії", - повідомило джерело.
- Вітренко очолює Нафтогаз із 28 квітня 2021 року. На цій посаді він замінив Андрія Коболєва.
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