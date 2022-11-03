Про це повідомив у Telegram нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

"Чернишова призначили новим головою НАК "Нафтогаз", - написав Гончаренко.

Раніше цього ж дня Верховна Рада звільнила Чернишова з посади міністра. При цьому, за словами Гончаренка, Чернишов не прийшов на засідання парламенту.

"Сьогодні в Раді розглядали відставку міністра регіонального розвитку Олексія Чернишова, але він не прийшов. Не прийшов ніхто з Кабінету міністрів. Ніхто не пояснив: а за що ми звільнюємо Чернишова? А чому він очолює !Нафтогаз!? А чому тоді звільнили Вітренка (ексочільника Нафтогазу Юрія Вітренка - ред.)?" - написав Гончаренко.

Призначення Чернишова очільником НАК "Нафтогаз" також підтвердили з посиланням на власні джерела ВВС News Україна та Економічна Правда.

Раніше, 1 листопада, Кабмін звільнив Юрія Вітренка з посади очільника Нафтогазу.

Національне агентство з питань запобігання корупції попереджало уряд про незаконність призначення Чернишова очільником Нафтогазу. Так, у листі на адресу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля йшлося, що закон "Про запобігання корупції" забороняє держслужбовцям упродовж року після звільнення укладати трудові договори з юридичними особами приватного права, якщо упродовж року до звільнення службовець контролював чи наглядав за такими юрособами.

НАЗК наголосило, що призначення будь-кого з членів Кабміну до НАК "Нафтогаз" за вказаних обставин буде незаконним.

При цьому в НАЗК вважають, що якщо Нафтогаз офіційно визнати юрсобою публічного права, на компанію не діятиме обмеження щодо призначень з Кабміну.

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