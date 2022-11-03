Рада звільнила міністра розвитку громад Чернишова

Про це інформує народний депутат України IX скликання Ярослав Железняк.

"Рада схвалила звільнення з посади Міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова відкривши таким чином шлях на призначення головою Нафтогазу", - написав Железняк.

Нардеп повідомляє, що голосування відбулося без звіту.

Підтримали таке рішення 279 депутатів.

Раніше сьогодні комітет Верховної Ради з питань місцевого самоврядування одноголосно підтримав відставку Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України.

1 листопада Кабінет Міністрів України звільнив Юрія Вітренка з посади голови "Нафтогазу". Повідомлялося, що на цій посаді його, ймовірно, замінить Олексій Чернишов.

2 листопада Чернишов написав заяву на звільнення з посади міністра розвитку громад та територій України.

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