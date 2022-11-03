Рада звільнила міністра розвитку громад Чернишова
Верховна Рада 3 листопада звільнила з посади міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова
Про це інформує народний депутат України IX скликання Ярослав Железняк.
"Рада схвалила звільнення з посади Міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова відкривши таким чином шлях на призначення головою Нафтогазу", - написав Железняк.
Нардеп повідомляє, що голосування відбулося без звіту.
Підтримали таке рішення 279 депутатів.
Раніше сьогодні комітет Верховної Ради з питань місцевого самоврядування одноголосно підтримав відставку Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України.
- 1 листопада Кабінет Міністрів України звільнив Юрія Вітренка з посади голови "Нафтогазу". Повідомлялося, що на цій посаді його, ймовірно, замінить Олексій Чернишов.
- 2 листопада Чернишов написав заяву на звільнення з посади міністра розвитку громад та територій України.
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