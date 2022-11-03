Комітет ВР підтримав відставку Чернишова: голосування в Раді обіцяють "найближчим часом"
Комітет Верховної Ради з питань місцевого самоврядування одноголосно підтримав відставку Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України
Про це у Telegram повідомив народний депутат України IX скликання Ярослав Железняк.
Голосування в Раді, за словами Железняка, відбудеться "найближчим часом".
Нардеп зазначив, що Чернишов переходить до "Нафтогазу", аби займатися енергетичною безпекою, за яку він відповідає як голова штабу. Чернишов на засіданні профільного комітету Ради сказав, що після його звільнення з посади міністра Кабмін може розглянути питання про призначення його головою "Нафтогазу".
- 1 листопада Кабінет Міністрів України звільнив Юрія Вітренка з посади голови "Нафтогазу". Повідомлялося, що на цій посаді його, ймовірно, замінить Олексій Чернишов.
- 2 листопада Чернишов написав заяву на звільнення з посади міністра розвитку громад та територій України.
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