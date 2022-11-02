Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Чернишов подав заяву про звільнення з посту міністра регіонального розвитку, її вже зареєстрували в Верховній Раді. Все йде згідно з прогнозом, стежимо за ситуацією разом", – написав він, натякнувши, що Чернишов, як і прогнозували, стане новим головою НАК "Нафтогаз".

Про те, що заяву Чернишова подано в парламент, повідомив народний депутат Ярослав Железняк, а також представник уряду у ВРУ Тарас Мельничук.

"Заяву про звільнення з посади міністра розвитку громад та територій України Чернишова подали у Верховну Раду", – написав Железняк.

Саме Чернишову пророкують посаду голови НАК "Нафтогаз" замість звільненого 1 листопада Юрія Вітренка.

Ярослав Железняк, зокрема, 1 листопада написав, що, за його інформацією, Міністерство регіональної політики мають об’єднати з Мінінфраструктури та повністю передати Кубракову (нинішньому міністру інфраструктури, – ред.)".

А сьогодні нардеп додав, мовляв, "Олександр Кубраков стане "суперміністром": він очолить об’єднане Міністерство інфраструктури і Міністерство розвитку громад та територій. Можливо навіть приставку віцепрем’єр отримає". І зазначив, що відповідне голосування відбудеться в парламенті вже цього тижня.

Олександр Кубраков обіймає посаду міністра інфраструктури України з 20 травня 2021 року.

1 листопада Кабінет Міністрів України звільнив Вітренка з посади голови Нафтогазу. Як уточнили згодом у компанії, він продовжить обіймати пост до 3 листопада.

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