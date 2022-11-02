Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Серйозного корпоративного управління в НАК "Нафтогаз" не було. Оскільки там діяла певна схема. Дійсно були призначені у наглядову раду іноземці, які не дуже займались розвитком цієї компанії. Вони отримували величезні заробітні плати та призначали такі ж для НАК "Нафтогаз Україна". І це все крутилось по колу цілими роками2, - пояснив Омельченко.

Експерт з енергетики вважає, що енергетичний ринок України може працювати без НАК "Нафтогаз".

"Я взагалі вважаю, що компанія НАК "Нафтогаз" не потрібна. Я говорю про це дуже давно. Оскільки вони займаються лише перерозподілом фінансових потоків від виробництва. Прекрасно могли б без НАК "Нафтогаз" справитись Укргазвидобування та Укртранснафта. Нафтогаз у цій системі явно схожий на п'яте колесо в телезі", - додав він.

1 листопада Кабінет Міністрів України звільнив Юрія Вітренка з посади голови Нафтогазу