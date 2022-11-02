Енергетичний ринок України може існувати без НАК "Нафтогаз", - експерт з енергетики Омельченко
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що в НАК "Нафтогаз" займаються лише перерозподілом фінансових потоків від виробництва
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Серйозного корпоративного управління в НАК "Нафтогаз" не було. Оскільки там діяла певна схема. Дійсно були призначені у наглядову раду іноземці, які не дуже займались розвитком цієї компанії. Вони отримували величезні заробітні плати та призначали такі ж для НАК "Нафтогаз Україна". І це все крутилось по колу цілими роками2, - пояснив Омельченко.
Експерт з енергетики вважає, що енергетичний ринок України може працювати без НАК "Нафтогаз".
"Я взагалі вважаю, що компанія НАК "Нафтогаз" не потрібна. Я говорю про це дуже давно. Оскільки вони займаються лише перерозподілом фінансових потоків від виробництва. Прекрасно могли б без НАК "Нафтогаз" справитись Укргазвидобування та Укртранснафта. Нафтогаз у цій системі явно схожий на п'яте колесо в телезі", - додав він.
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