Відпускна ціна блакитного палива від Нафтогазу залишиться фіксованою
На час воєнного стану та 6 місяців після Нафтогаз постачатиме блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною
Про це інформує в телеграмі премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
"Під час засідання Кабінету Міністрів затвердили постанову, відповідно до якої Нафтогаз на час воєнного стану та 6 місяців після його завершення буде постачати блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною. Більшість цих операторів зараз перейшли у власність держави. Рішення уряду - ще один крок до стабільних поставок газу всім споживачам та стабільної роботи нашої газотранспортної системи", - написав Шмигаль.
Премʼєр-міністр також наголосив, що для забезпечення безперебійних поставок тепла й електроенергії уряд доручив передати шість ТЕЦ у власність Нафтогазу, що дозволить ефективніше витрачати ресурси.
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