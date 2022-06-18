Про це інформує в телеграмі премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

"Під час засідання Кабінету Міністрів затвердили постанову, відповідно до якої Нафтогаз на час воєнного стану та 6 місяців після його завершення буде постачати блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною. Більшість цих операторів зараз перейшли у власність держави. Рішення уряду - ще один крок до стабільних поставок газу всім споживачам та стабільної роботи нашої газотранспортної системи", - написав Шмигаль.

Премʼєр-міністр також наголосив, що для забезпечення безперебійних поставок тепла й електроенергії уряд доручив передати шість ТЕЦ у власність Нафтогазу, що дозволить ефективніше витрачати ресурси.

​Україна має імпортувати до наступного опалювального сезону ​​до 6 млрд куб. м газу та не зможе обійтися без зовнішньої допомоги.

Радник голови Нафтогазу Діденко купив новий Bentley під час дії пільгового розмитнення. Представництво компанії одразу заявило про звільнення Діденка та відмовилося коментувати подію.

Також Нафтогаз готується до суду проти Газпрому через невиконання умови "качай або плати" і може повернутись до претензій на $12,2 млрд.

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