Нафтогаз протранспортує 500 тис. куб.м газу до Молдови

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".



Згідно з повідомленням, Нафтогаз виграв перший тендер на постачання газу молдовській державній компанії S.A. Energocom, згідно з яким компанія 29 жовтня протранспортує 500 тис. куб.м газу.



Зазначається, що контракт на постачання цієї партії газу оформлений як додатковий договір до рамкової угоди між Нафтогазом та S.A. Enegocom.



У пресслужбі додали, що НАК продовжить брати участь у тендерах із закупівлі молдовською стороною додаткових обсягів газу. У разі схвалення тендерної пропозиції Нафтогаз готовий поставити необхідні обсяги газу до Молдови.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення щодо надання допомоги з постачанням газу Молдові у випадку такої необхідності.

Уряд Молдови 22 жовтня запровадив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через критичну ситуацію в енергетичній сфері.