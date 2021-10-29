Нафтогаз протранспортує 500 тис. куб.м газу до Молдови
НАК "Нафтогаз України" виграв тендер на транспортування 500 тис. куб.м газу до Молдови
Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".
Згідно з повідомленням, Нафтогаз виграв перший тендер на постачання газу молдовській державній компанії S.A. Energocom, згідно з яким компанія 29 жовтня протранспортує 500 тис. куб.м газу.
Зазначається, що контракт на постачання цієї партії газу оформлений як додатковий договір до рамкової угоди між Нафтогазом та S.A. Enegocom.
У пресслужбі додали, що НАК продовжить брати участь у тендерах із закупівлі молдовською стороною додаткових обсягів газу. У разі схвалення тендерної пропозиції Нафтогаз готовий поставити необхідні обсяги газу до Молдови.
- Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення щодо надання допомоги з постачанням газу Молдові у випадку такої необхідності.
- Уряд Молдови 22 жовтня запровадив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через критичну ситуацію в енергетичній сфері.
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