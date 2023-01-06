Нафтогаз у 2022 році заблокував понад 3 млн кібератак на свою мережеву інфраструктуру
Кіберцентр українського Нафтогазу виявив та заблокував більш як 3 млн кібератак за 2022 рік. Під загрозою ураження була мережева інфраструктура групи
Про це Нафтогаз звітував на Фейсбуці.
"Війна Росії проти України ведеться не лише на землі та в повітрі, а й у кіберпросторі. І, звісно, ми продовжуємо давати відсіч", - мовиться в тексті пресслужби.
Так, за 2022 рік кіберцентр Нафтогазу виявив і заблокував більше ніж 3 млн різноманітних атак, які були націлені на мережеву інфраструктуру групи. Зазначається, що статистика зросла в 12 разів, якщо порівняти її з даними за 2021 рік.
"Загалом наші спеціалісти розпізнали понад 250 технік, якими зловмисники намагались атакувати наші об’єкти. Дякуємо колегам за пильність", - резюмували в Нафтогазі.
- Нагадаємо, 2 грудня Євросоюз відкрив у Києві лабораторію кіберзахисту для ЗСУ.
- Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив, що Служба успішно захищає інформаційну та цифрову безпеку України в умовах війни: з початку 2022 року по 27 грудня нейтралізовано понад 4,5 тис. кібератак.
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