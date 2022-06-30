Нафтогаз у липні планує збільшити імпорт пального до 15,6 тис. тонн, - Вітренко

Про це поінформував голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко

До ліквідації дефіциту, що виник на ринку нафтопродуктів наприкінці квітня долучилася НАК "Нафтогаз України". Вже третій місяць поспіль компанія нарощує обсяги поставки, нафтопродуктів - у середньому у 2,5 рази щомісяця. У липні вона має намір доставити в Україну 15,6 тис. тонн бензину та дизелю. У травні "Нафтогаз" імпортував 2 тис. тонн, у червні – 5,6 тис. тонн.

"Нафтогаз" мав можливість законтрактувати в десятки разів більші обсяги, -- зазуважив Юрій Вітренко. - Але на заваді їх імпорту стали логістичні обмеження в доставці нафтопродуктів з великих портів Європи, де є ресурс, до кордону України. З цією проблемою зіштовхнувся не лише ми, а й усі інші імпортери. Однак, попри це у нас є позитивна динаміка. І якщо такі темпи нарощування імпорту нафтопродуктів зберігатимуться й надалі, то вже за декілька місяців Нафтогаз може стати лідером на ринку".

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