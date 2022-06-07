Про це йдеться у червневому монетарному та макроекономічному огляді Національного банку.

Як пояснив Нацбанк, скасування державного регулювання цін на пальне дозволило дещо наситити ринок цим ресурсом, після чого ціни стабілізуються, але на високому рівні.

Дороге пальне в Україні спровоковане тим, що світові ціни на нафту залишаються високими - 121 $/барель, пояснив центробанк.

В огляді він відзначає, що основні причини дефіциту пального, який виник в Україні, – руйнування російськими загарбниками паливної інфраструктури та НПЗ, блокування портів, дорожча та триваліша логістика

Через це 17 травня уряд відмовився від державного регулювання цін на цей продукт, щоб оператори ринку могли наситити український ринок нафтопродуктів. Уже 19 травня ціни стрімко почали підвищуватися, вказує НБУ.

Нагадаємо, 17 травня міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що уряд вирішив призупинити регулювання цін на бензин та дизпаливо.

Після цього рішення ціни на пальне в Україні за тиждень зросли на 22-30%.

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