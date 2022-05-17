Про це в ефірі телемарафону заявила перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Суспільне.

"За результатами засідання оперативного штабу була ухвалена домовленість, щоб ми призупинили цінове регулювання, щоб оператори ринку мали можливість наситити його необхідним ресурсом",- зазначила Свириденко.

Вона додала, що в уряді очікують, що граничні ціни на дизель становитимуть не більше 58 грн/л, а на бензин - не більше 52 грн/л.

"Якщо ми з вами відчуємо, що оператори ринку зловживають становищем, ми будемо запроваджуватьи щодо них санкції й моніторити ситуацію цілодобово. Ми не дамо зловживати мережами і щоб наших людей ошукували", - підсумувала вона.

Нагадаємо, Україна до кінця травня отримає понад 350 тис. тонн пального.

Один з пунктів пропуску на українському кордоні буде відведений лише для імпорту пального.