Уряд припиняє регулювання цін на пальне: названа орієнтовна гранична вартість літру бензину та дизелю
Кабінет міністрів вирішив призупинити регулювання цін на бензин та дизпаливо
Про це в ефірі телемарафону заявила перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Суспільне.
"За результатами засідання оперативного штабу була ухвалена домовленість, щоб ми призупинили цінове регулювання, щоб оператори ринку мали можливість наситити його необхідним ресурсом",- зазначила Свириденко.
Вона додала, що в уряді очікують, що граничні ціни на дизель становитимуть не більше 58 грн/л, а на бензин - не більше 52 грн/л.
"Якщо ми з вами відчуємо, що оператори ринку зловживають становищем, ми будемо запроваджуватьи щодо них санкції й моніторити ситуацію цілодобово. Ми не дамо зловживати мережами і щоб наших людей ошукували", - підсумувала вона.
- Нагадаємо, Україна до кінця травня отримає понад 350 тис. тонн пального.
- Один з пунктів пропуску на українському кордоні буде відведений лише для імпорту пального.
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