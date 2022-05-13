Про це заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм розповів у ході експертної дискусії, організованої Економічною правдою та CASE Україна, інформує "Економічна правда".

Внаслідок перевантаженості прикордонних пропускних пунктів затримується рух для вантажівок із пальним, адже попри їхню першочерговість не завжди існує фізична можливість її забезпечити.

"Є домовленість з прикордонною службою: найближчими днями реалізувати питання того, що один з пропускних пунктів буде тільки для пального – тобто там буде паливна полоса зроблена", – розповів Найєм. Водночас він не уточнив, про який саме пункт чи кордон із державою йдеться, аби не створювати зайвого ажіотажу.

Крім того, аби розвантажити прикордонні пункти у Мінінфраструктури хочуть деякі пункти зробити лише вантажними. Так планують вчинити, наприклад, з Краківцем та Ягодином на кордоні з Польщею.

Також у у Краківці хочуть звести тимчасові споруди, які дозволить "розвести" пасажирську та вантажну ділянку – це вдасться зробити протягом одного-двох тижнів.

Впродовж наступних трьох місяці, натомість, тимчасові споруди можна замінити постійними.

Відзначимо, що за підсумками енергетичного форуму у Варшаві, що відбувся 10 травня, уряд України повідомив про плани більше як втричі збільшити транзит пального через Польщу.

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