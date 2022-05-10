Уряд планує більше як втричі збільшити транзит пального в Україну через Польщу, - підсумки енергетичного форуму у Варшаві

Про це повідомила перша віцепрем'єр та міністр економіки України Юлія Свириденко за підсумками польсько-українського енергетичного форуму у Варшаві.

"Зараз Польща може виступати великим транзитером палива для України, забезпечуючи надходження понад 200 тисяч тонн продукції щомісячно. Натомість, за останній місяць обсяг надходжень ледве склав 60 тисяч тонн", – розповіла віцепрем’єрка.

Вона зазначила, що у ході форуму вдалося зібрати представників польського та українського бізнесу, а також логістичні підприємства і компанії, які керують паливною інфраструктурою. Завдяки цьому вдалося знайти практичні вирішення проблеми, яка виникла на паливному ринку України.

Так, до польського ресурсу, Україна зможе залучити нафтопродукти із США, регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), німецьких, скандинавських і балтійських нафтопереробних заводів. Доставлятися пальне буде комбінованими видами транспорту через Польщу.

Крім того, каже Свириденко, Україна отримала розуміння того, як можна отримати додаткові обсяги від польських трейдерів. Сторони позначили технічні можливості для збільшення перевалки необхідних обсягів, а польська PERN SA вже підтвердила готовність надати додаткові потужності.

Для збільшення відвантажень були синхронізовані графіки роботи "Укрзалізниці" та польської PKP, які тепер в оперативному режимі можуть миттєво вирішувати проблемні питання.

"Тож очікуємо, що вже найближчим часом паливні ресурси доставлятимуться швидше, а на українських заправках зникнуть черги", – заявила віцепрем’єрка.

Відзначимо, що після того, як ворог знищив Кременчуцький нафтопереробний завод та десятки баз з пальним, почався його дефіцит на ринку України. Його почали вирішувати за допомогою європейських партнерів та в першу чергу Польщі. 6 травня Міністерства інфраструктури України та Польщі домовилися про бездозвільний проїзд для вантажівок, які перевозять пальне.

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