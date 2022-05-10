English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Уряд планує більше як втричі збільшити транзит пального в Україну через Польщу, - підсумки енергетичного форуму у Варшаві

Уряд планує більше як втричі збільшити транзит пального в Україну через Польщу, - підсумки енергетичного форуму у Варшаві

10 травня, 2022 вiвторок
00:58
Економіка азс

Найближчим часом Україна зможе завдяки польському транзиту залучити пальне зі США, Нідерландів та інших країн – наразі через Польщу імпортується втричі менше можливостей

Про це повідомила перша віцепрем'єр та міністр економіки України Юлія Свириденко за підсумками польсько-українського енергетичного форуму у Варшаві.

"Зараз Польща може виступати великим транзитером палива для України, забезпечуючи надходження понад 200 тисяч тонн продукції щомісячно. Натомість, за останній місяць обсяг надходжень ледве склав 60 тисяч тонн", – розповіла віцепрем’єрка.

Вона зазначила, що у ході форуму вдалося зібрати представників польського та українського бізнесу, а також логістичні підприємства і компанії, які керують паливною інфраструктурою. Завдяки цьому вдалося знайти практичні вирішення проблеми, яка виникла на паливному ринку України.

Так, до польського ресурсу, Україна зможе залучити нафтопродукти із США, регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), німецьких, скандинавських і балтійських нафтопереробних заводів. Доставлятися пальне буде комбінованими видами транспорту через Польщу.

Крім того, каже Свириденко, Україна отримала розуміння того, як можна отримати додаткові обсяги від польських трейдерів. Сторони позначили технічні можливості для збільшення перевалки необхідних обсягів, а польська PERN SA вже підтвердила готовність надати додаткові потужності.

Для збільшення відвантажень були синхронізовані графіки роботи "Укрзалізниці" та польської PKP, які тепер в оперативному режимі можуть миттєво вирішувати проблемні питання.

"Тож очікуємо, що вже найближчим часом паливні ресурси доставлятимуться швидше, а на українських заправках зникнуть черги", – заявила віцепрем’єрка.

  • Відзначимо, що після того, як ворог знищив Кременчуцький нафтопереробний завод та десятки баз з пальним, почався його дефіцит на ринку України. Його почали вирішувати за допомогою європейських партнерів та в першу чергу Польщі. 6 травня Міністерства інфраструктури України та Польщі домовилися про бездозвільний проїзд для вантажівок, які перевозять пальне.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

війна з Росією
Польща
пальне
дефіцит
транзит
Читайте також:
8 травня, 2022 неділя
Таліби вдарили ракетами по Таджикистану, - ЗМ​І
ЗСУ
Автор Максим Розумний
8 травня, 2022 неділя
Максим Розумний: Коли закінчиться ця війна?
8 травня, 2022 неділя
9 травня перетвориться для Путіна з "дня перемоги" на день поразки. Завдяки підписанню Байденом Акта про ленд-ліз для України, - Порошенко на MSNBC
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.39
    Купівля 31.39
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.94
    Продаж 33.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
10 травня
02:04
Україна ЄС
В ЄС готують випуск спеціальних боргових паперів на €10 млрд євро для підтримки України, – ЗМІ
01:46
Вийшов трейлер фільму "Аватар: Шлях води"
01:21
Пожежа в ТРЦ в Одесі 9 травня
Внаслідок повторного вечірнього ракетного обстрілу Одеси горить торговий центр: 6 людей постраждали
00:48
Зеленський
"Ми знову разом переможемо. Як і 77 років тому": Зеленський подякував Байдену за підписання закону про ленд-ліз
00:26
знищена ворожа техніка
Впродовж 9 травня Об'єднані сили на Донецькому і Луганському напрямках відбили 15 атак, знищили 9 танків і понад 30 інших бронемашин
00:14
У США вручили Пулітцерівські премії, серед лауреатів - всі журналісти і журналістки України
2022, понедiлок
9 травня
23:58
Зеленський
"Десятки країн опинились на межі дефіциту продовольства": Зеленський про наслідки блокування Росією експорту з портів України
23:18
Харківська облрада закликала людей на окупованих територіях не брати участі у російських псевдореферендумах та "виборах"
22:57
На Азовсталі ще понад сотня цивільних, - голова Донецької ОВА
22:53
"В надлюдських умовах продовжуємо боронити свій край": командир прикордонників Валерій Падитель записав звернення з Азовсталі
22:46
Ексклюзив
Сергій Згурець
Ворог почав використовувати наднебезпечні ракети 60-х років. Це свідчить про те, що Росія всіма силами економить "Іскандери" та "Калібри". Колонка Сергія Згурця
22:28
Еммануель Макрон
Припинення вогню має поновити переговори між Україною та РФ, - Макрон
22:18
Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України
22:09
Ексклюзив
нафтовий танкер Пегас
До європейських портів експортується 60-70% російської нафти, негайно потрібне ембарго, - журналіст Клименко
22:05
Урсула фон дер Ляйєн
Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота, - Ляєн після зустрічі з Орбаном щодо ембарго ЄС на російську нафту
21:51
Голові Євроради Мішелю довелося ховатися від російського авіаудару в бомбосховищі, - Шмигаль
21:26
Війна в Україні поставила нас на історичне перехрестя, маємо розбудувати потужнішу європейську оборонну індустрію, - прем'єр Бельгії
21:22
На виїзді з Харкова знайшли тіла українців, розстріляних окупантами, - Нацполіція
21:14
Ту-22М
Росія обстріляла Одещину ракетами "Кинджал", двоє людей госпіталізовано, - ОК "Південь"
20:47
Ексклюзив
Японія
Японія - основний політичний союзник України в Азії, - дипломат Харченко
20:31
очільник Херсонщини Лагута
З Херсону виїхало приблизно 45% жителів, - голова ОВА
20:22
Ексклюзив
Віктор Ягун
Для Путіна перемога "Азову" в Маріуполі буде означати остаточну поразку у цій війні, — генерал-майор СБУ Ягун
20:15
Вибивав із мирних жителів дані про українських військових: викрито окупанта, причетного до звірств на Київщині
20:13
посольство США
У Путіна не було причин ні заявити про перемогу, ні оголошувати війну, – посол США в ООН про виступ Путіна на 9 травня
20:11
Ексклюзив
Ігор Романенко
На Сході та Півдні України провалено стратегічне завдання Путіна, - ексзаступник начальника генштабу ЗСУ Романенко
19:52
Ольга Стефанішина
Віцепрем'єрка Стефанішина: очікуємо ембарго ЄС на російську нафту 10 травня
19:40
Азовсталь, Маріуполь
США на рік відмовляться від мит на українську сталь
19:38
МОЗ
МОЗ: поранених українців і онкохворих дітей евакуюють на лікування за кордон безоплатно
19:21
Росіяни "призначили" ексрегіонала Балицького псевдогубернатором Запорізької області
18:59
Іспанія прийняла судно з російським вугіллям на тлі закриття портів для кораблів РФ
18:57
Окупанти ведуть найбільш активні дії на Слобожанському та Донецькому напрямках, – Генштаб
18:45
Урсула фон дер Ляєн
Очільниця Єврокомісії їде до Орбана в Будапешт - обговорять нафтове ембарго
18:32
Дівчинка Аліса, яку росіяни роз'єднали з мамою під час евакуації з "Азовсталі", - в безпеці й невдовзі потрапить до рідних
18:23
Петро Порошенко
Україна має стати членом ЄС і НАТО: Порошенко у День Європи закликав до депутінізації Росії та світової політики
18:14
Петер Сійярто
"Створює проблеми та не дає шляхів вирішення": Сійярто пояснив, чому Угорщина блокує рішення ЄС про нафтове ембарго для Росії
18:08
Ірпінь
Сапери завершили поверхове розмінування Ірпеня
18:02
Пресреліз
Еспресо
Держспецзвʼязок намагається прикрити злочинні дії Концерну РРТ, - телеканал "Еспресо"
18:01
Ексклюзив
Микола Маломуж
Звітувати Путіну про великі перемоги на 9 травня не вдалося, - Маломуж
17:49
Ексклюзив
путін
Путін здувся. Головне із виступу тирана на Параді побєдобєсія
17:48
російські війська
Росія стягує на північ Криму артилерію для боїв за Херсонщину, - Міноборони
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV