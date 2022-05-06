Україна домовилась з Польщею про умови перевезення пального,- Мінінфраструктури

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у facebook.



За його словами, для перетину території Польщі потрібно лише зареєструвати автомобіль (заповнити форму за посиланням) за добу до перетину кордону.

Також перевізники деяких країн, можуть доправляти вантажі на території України без використання дозволів, зокрема:

перевізники з Латвії, Литви, Данії, Естонії – до кінця поточного року;

Італії, Греції Угорщини та Німеччини – до 30 червня 2022 року;

Болгарії, Грузії, Словаччини і Австрії – на період воєнного стану.

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28 березня Кабінет міністрів обмежив до 5% націнку на брендове преміальне дизпаливо і бензин для автомобілів.

29 квітня Верховна Рада відмовилася від повернення повного оподаткування пального. Про це повідомив заступник голови профільного комітету Ярослав Железняк.

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