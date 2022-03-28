Кабмін обмежив націнку на преміальне пальне до 5%

Про це повідомляє Інтерфакс-Україн" з посиланням на відповідну постанову уряду.



Уряд запровадив обмеження націнки на преміальний бензин та дизельне паливо не більше 5% від розміру регульованих Кабінетом міністрів роздрібних цін звичайного пального.



При цьому Мінекономіки 26 березня встановило, що максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,53 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо - 37,43 грн/літр.



Нагадаємо, Азербайджан готовий надати Україні пальне на проведення посівної.



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