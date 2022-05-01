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Бюрократія в Україні позбавляє транспортні компанії можливості завозити паливо з Європи, - директор групи компаній Prime Лєушкін

1 травня, 2022 неділя
15:06
Новини АЗС

Директор групи компаній Prime Дмитро Леушкін повідомив, що близько 500 бензовозів готові їхати за паливом до країн Європейського Союзу

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Еспресо".

"У нас забагато бюрократії, у нас так і не забрали всі ці перепони. Нам потрібно отримати екологічний сертифікат, він до 4-х тижнів робиться, оформити чіпи для водіїв, закордонні паспорти, яких у багатьох немає, тому що бензовози завжди їздили Україною. Нині важко знайти кадри. Ці пережитки Радянського Союзу, для того, щоб машина поїхала потрібні ліцензії, міжнародне оформлення, занесення водіїв у “Шлях”. Минулого тижня три бензовози не змогли виїхати з України, тому що водії не занесені до системи “Шлях” (для виїзду за кордон водіїв-чоловіків призовного віку для перевезення гуманітарних вантажів, – ред.)”, - пояснив Леушкін.

Дмитро Леушкін додав, що компанія готова привезти паливо та забезпечити ринок.

"На сьогоднішній день, близько 500 бензовозів стоять порожні, які готові їхати до Європи. Однією ходкою можна вирішити всі питання та привезти 12 тис тонн, а це місячне споживання. Найпростіше рішення - вилучити румунські, польські дозволи, всі які є і дати в руки водіям. Ми їдемо і не проходимо бюрократичну процедуру", - переконаний Леушкін.

Дефіцит пального на заправках, що утворився в окремих регіонах України, буде ліквідовано протягом тижня

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