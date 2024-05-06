"Ми музиканти, а не політики": представник Німеччини на Євробаченні-2024 пропонує повернути Росію на конкурс
Німецький співак Isaak вважає божевіллям виключення Ізраїлю та Росії з Євробачення, адже переконаний: якщо забороняти участь країнам, пісенний конкурс може зникнути
Про це він сказав в інтервʼю ZDF.
Німецький співак Ісаак Гудеріан, який виступає під сценічним імʼям Isaak, візьме участь у цьогорічному пісенному конкурсі "Євробачення" в Мальме. Напередодні шоу він поспілкувався з німецьким виданням та обговорив протести пропалестинських активістів через участь Ізраїлю та відсутність на конкурсі у Швеції представника Росії.
Він назвав божевіллям заклики виключити Ізраїль з пісенного конкурсу на тлі заборони Росії брати участь у Євробаченні. Isaak наголосив, що, якщо не дозволити Ізраїлю виступити на пісенному конкурсі, це означатиме, що гасло "Об’єднані музикою" більше не виправдовує себе.
"Ми просто група хлопців, які збираються разом і роблять музику. Гасло заходу – "Об’єднані музикою", - нагадав він, додавши, що без Ізраїлю і Росії учасники Євробачення вже не обʼєднані музикою: - Тоді ми "Об’єднані музикою" – за винятком тих, хто належить до уряду, який робить те, що нам морально не підходить. Я вважаю це божевіллям".
За словами Isaak, якщо організатори почнуть "категорично всіх виключати", то учасників ставатиме все менше, і в певний момент Євробачення більше не проводитиметься.
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У початковій версії інтервʼю, яка згодом була виправлена, Isaak також сказав: "Навіщо виганяти Ізраїль? Нехай долучиться і Росія. Ми тут музиканти, ми тут не політики".
Фото: скриншот з Х
Фото: скриншот з Х
Однак згодом ця цитата була видалена з тексту інтервʼю, про що видання зазначило наприкінці: "Примітка редактора: уривок з інтерв’ю було вилучено після публікації, а статтю, відповідно, виправлено".
На скриншотах, які поширили в соцмережі X єврофани, досі можна знайти цю цитату представника Німеччини на Євробаченні-2024.
В інтервʼю музикант також відповів, чи бачить суперечність у тому, що ізраїльська співачка Еден Голан вийде на сцену, а представник Росії - ні.
"Мені це пояснили, і це було легко зрозуміти. В Ізраїлі є свобода висловлювання, а в Росії – ні. Щоб не підтримувати російську пропаганду, вони просто сказали, що, на жаль, ми не можемо допустити Росію до участі. Тому, врешті-решт, було прийнято рішення дозволити брати участь Ізраїлю, але не Росії. Я теж не думаю, що це добре, але я можу це зрозуміти", - додав Isaak.
Ізраїльсько-палестинський конфлікт і Євробачення-2024
Пропалестинські активісти, які хочуть, щоб Ізраїль не брав участі в пісенному конкурсі, оголосили масові мітинги в центрі Мальме, за кілька кілометрів від місця проведення конкурсу Malmo Arena. Попри протести та офіційні звернення до Європейської мовної спілки, Ізраїль бере участь у Євробаченні. Організатори наголосили, що ситуації в Україні та Газі різні, адже Росія здійснює неспровоковану військову агресію.
Але градус напруги в місті високий, тож Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян, які планують відвідати Мальме, не розкривати свою ідентичність, не демонструвати ізраїльську символіку та не розмовляти івритом голосно. Поліція Швеції своєю чергою вдалася до безпрецедентних заходів.
Уперше Євробачення охоронятимуть мобільні ракетні системи c-UAS для протидії безпілотним авіаційним системам, що закриють небо над Мальме. Також працюватиме так зване скандинавське підкріплення - додатково приїдуть поліцейські з Данії та Норвегії, які охоронятимуть усе: від арени до подій, готелів і демонстрацій.
Разом із тим поліція Мальме запевнила, що посилить заходи безпеки. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.
Ізраїль своєю представницею обрав 20-річну Еден Голан. Ізраїльській співачці погрожували вбивством. Дівчині сказали, що вона постраждає ще до того, як вийде на велику сцену, писав Jerusalem Post.
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