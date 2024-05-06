"Ми музиканти, а не політики": представник Німеччини на Євробаченні-2024 пропонує повернути Росію на конкурс

Про це він сказав в інтервʼю ZDF.

Німецький співак Ісаак Гудеріан, який виступає під сценічним імʼям Isaak, візьме участь у цьогорічному пісенному конкурсі "Євробачення" в Мальме. Напередодні шоу він поспілкувався з німецьким виданням та обговорив протести пропалестинських активістів через участь Ізраїлю та відсутність на конкурсі у Швеції представника Росії.

Він назвав божевіллям заклики виключити Ізраїль з пісенного конкурсу на тлі заборони Росії брати участь у Євробаченні. Isaak наголосив, що, якщо не дозволити Ізраїлю виступити на пісенному конкурсі, це означатиме, що гасло "Об’єднані музикою" більше не виправдовує себе.

"Ми просто група хлопців, які збираються разом і роблять музику. Гасло заходу – "Об’єднані музикою", - нагадав він, додавши, що без Ізраїлю і Росії учасники Євробачення вже не обʼєднані музикою: - Тоді ми "Об’єднані музикою" – за винятком тих, хто належить до уряду, який робить те, що нам морально не підходить. Я вважаю це божевіллям".

За словами Isaak, якщо організатори почнуть "категорично всіх виключати", то учасників ставатиме все менше, і в певний момент Євробачення більше не проводитиметься.

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У початковій версії інтервʼю, яка згодом була виправлена, Isaak також сказав: "Навіщо виганяти Ізраїль? Нехай долучиться і Росія. Ми тут музиканти, ми тут не політики".

Фото: скриншот з Х

Фото: скриншот з Х

Однак згодом ця цитата була видалена з тексту інтервʼю, про що видання зазначило наприкінці: "Примітка редактора: уривок з інтерв’ю було вилучено після публікації, а статтю, відповідно, виправлено".

На скриншотах, які поширили в соцмережі X єврофани, досі можна знайти цю цитату представника Німеччини на Євробаченні-2024.

В інтервʼю музикант також відповів, чи бачить суперечність у тому, що ізраїльська співачка Еден Голан вийде на сцену, а представник Росії - ні.

"Мені це пояснили, і це було легко зрозуміти. В Ізраїлі є свобода висловлювання, а в Росії – ні. Щоб не підтримувати російську пропаганду, вони просто сказали, що, на жаль, ми не можемо допустити Росію до участі. Тому, врешті-решт, було прийнято рішення дозволити брати участь Ізраїлю, але не Росії. Я теж не думаю, що це добре, але я можу це зрозуміти", - додав Isaak.

Ізраїльсько-палестинський конфлікт і Євробачення-2024