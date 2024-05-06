В Україні вийшов серіал про культуру спілкування з ветеранами війни
В Україні створили серіал "Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія", який розповість, як взаємодіяти з людьми, які мають бойовий досвід
Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.
На YouTube-каналі всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативою Олени Зеленської "Ти як?" зʼявився серіал "Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія". Серія коротких відео розповідає про правила коректної комунікації з військовими, ветеранами та ветеранками. Зокрема, з тими, хто отримав інвалідність та був у полоні.
"Серіал "Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія" навчить коректно та з повагою комунікувати з військовими, ветеранами та ветеранками. Ви дізнаєтеся, що відчуває людина після повернення додому, як реагувати на чорний гумор ветерана про набуту інвалідність, як вислухати людину, коли вона хоче виговоритися", - йдеться в описі багатосерійного проєкту.
Герої серіалу — військовослужбовці. Вони діляться своїм досвідом комунікації з цивільними. Герой одного з епізодів — Данило Кравець, звільнений з полону військовослужбовець. Він максимально відкритий у питаннях війни й може говорити про пережите, якщо його запитають. При цьому хлопець наголошує, що для когось лише згадка про полон може травмувати, тому важливо вміти будувати правильну комунікацію.
У серіалі 11 епізодів. У ньому також порушуються питання підтримки ветеранів і ветеранок та сприяння їхній інтеграції в суспільство. Усі серії доступні за посиланням.
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