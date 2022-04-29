Дефіцит пального на АЗС ліквідують протягом тижня, - віцепрем'єрка Свириденко
Дефіцит пального на заправках, що утворився в окремих регіонах України, буде ліквідовано протягом тижня
Про це написала перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.
"На поточному тижні утворився тимчасовий відчутний дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України", - зазначила вона.
Причина, за її словами, російські обстріли протягом останніх трьох тижнів паливної інфраструктури України.
"Зокрема, знищений Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низка великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального", - написала Свириденко.
Вона додала, що мета росіян - зупинити економіку України через штучне створення дефіциту пального.
"Впродовж наступних 7 днів дефіцит буде ліквідований, оскільки оператори мають законтрактовані обсязі на території Західної Європи. І зараз ми вирішуємо питання їх завезення на територію України", - повідомила віцепрем'єрка.
Свириденко повідомила, що дана ситуація призведе до незначного подорожчання нафтопродуктів.
"Це пов’язано насамперед з більшою ціною логістики, через складні маршрути та використання кількох видів транспорту", - підсумувала вона.
- Жителів Києва закликали не пересуватися своїм транспортом без нагальної потреби, аби забезпечити потребу у пальному для Сил оборони.
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