Дефіцит пального на АЗС ліквідують протягом тижня, - віцепрем'єрка Свириденко

Про це написала перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.



"На поточному тижні утворився тимчасовий відчутний дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України", - зазначила вона.



Причина, за її словами, російські обстріли протягом останніх трьох тижнів паливної інфраструктури України.



"Зокрема, знищений Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низка великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального", - написала Свириденко.



Вона додала, що мета росіян - зупинити економіку України через штучне створення дефіциту пального.



"Впродовж наступних 7 днів дефіцит буде ліквідований, оскільки оператори мають законтрактовані обсязі на території Західної Європи. І зараз ми вирішуємо питання їх завезення на територію України", - повідомила віцепрем'єрка.



Свириденко повідомила, що дана ситуація призведе до незначного подорожчання нафтопродуктів.



"Це пов’язано насамперед з більшою ціною логістики, через складні маршрути та використання кількох видів транспорту", - підсумувала вона.

Жителів Києва закликали не пересуватися своїм транспортом без нагальної потреби, аби забезпечити потребу у пальному для Сил оборони.