Киян закликали не користуватися машинами, щоб військовим вистачало пального

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.



"Киян просять пам’ятати про потреби армії і наших захисників і за можливості користуватися громадським транспортом. Мережа постійно розширюється, аби забезпечити перевезення мешканців, які повертаються у столицю", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, що у Києві працюють:

140 автобусів на 62 маршрутах;

70 трамваїв на 16 маршрутах;

77 тролейбусів на 25 маршрутах.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

"Приватні перевізники здійснюють перевезення на 74 маршрутах загальною кількістю майже 400 автобусів", - зазначили у КМДА.Там нагадали, що метро працює із 06:30 до 20:00. Наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00.