Киян закликали не користуватися машинами, щоб військовим вистачало пального
Жителів Києва закликали не пересуватися своїм транспортом без нагальної потреби, аби забезпечити потребу у пальному для Сил оборони
Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.
"Киян просять пам’ятати про потреби армії і наших захисників і за можливості користуватися громадським транспортом. Мережа постійно розширюється, аби забезпечити перевезення мешканців, які повертаються у столицю", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Києві працюють:
- 140 автобусів на 62 маршрутах;
- 70 трамваїв на 16 маршрутах;
- 77 тролейбусів на 25 маршрутах.
Там нагадали, що метро працює із 06:30 до 20:00. Наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00.
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