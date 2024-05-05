США порушили ще одні червоні лінії РФ, але роблять це обережно, щоб не розлютити Путіна, - дипломат Брайза

Отже, США дали добро: конгрес, сенат і Джозеф Байден підписали надзвичайно важливий пакет і про гроші, і про фінанси. Але ATACMS також будуть постачати, хоча вони були певною червоною лінією, Кремль намагався усіляко заборонити передачу нам далекобійних ракетних комплексів. І от у Вашингтоні ухвалили історичне рішення.

Так, безумовно, це історичне рішення. І ми з вами очікували його не один місяць. Можна згадати, що ще в жовтні минулого року, коли спікер Джонсон тільки став спікером, я висловив занепокоєння тим, що він послідовно голосував проти військової допомоги Україні. Однак сталося так, що вага його відповідальності допомогла йому по-іншому поглянути на необхідність допомагати Україні. Під значним тиском президента Байдена, а також під впливом президента Зеленського та євангелістів, зокрема баптистів з України, спікер Джонсон врешті-решт знайшов спосіб зорієнтуватися в складнощах політичної системи США і домовитися про угоду. Його успіх демонструє неабияку майстерність та стратегічну далекоглядність. Приємно бачити, що Конгрес США зараз дотримується стратегічного інтересу підтримки України.

Щодо ATACMS, то минулого тижня ми дізналися, що Сполучені Штати вже надали їх, правда окремо від останнього пакету допомоги, і на прохання уряду України зробили це таємно. Очевидно, що це дуже важливий крок, оскільки він змусить Росію відвести свої склади постачання далі від лінії фронту. Це також дозволить українським військам влучати по центрах командування російських військ, а також, ймовірно, і по Кримському мосту.

Безсумнівно, це ще одне порушення червоних ліній Росії. Однак, враховуючи численні червоні лінії, які вже були перетнуті, поступовий підхід адміністрації Байдена, схоже, стримує Росію від подальшої ескалації.

Тепер фокус уваги зміщується на те, чи зможе Україна мобілізувати достатню кількість солдатів на полі бою і чому Росії не вдалося прорватися, незважаючи на нестачу боєприпасів в Україні протягом останніх шести місяців".

Ми надзвичайно вдячні США за все, що вони для нас роблять. Але зрозуміло, що Росія готується до чергового підняття рівня ескалації – вони вистрілили по Одесі балістичним «іскандером» із касетним боєприпасом. Тобто Росія демонструє, що вони готові піднімати рівень ескалації та скоєння варварських злочинів проти цивільного населення. Хотілося б почути, що в Вашингтоні розуміють, що доведеться ще підсилювати Україну як ракетними, так і протиракетними системами, системами протиповітряної оборони – нам не вистачає систем Patriot, щоб закрити мирні міста.

Так, я маю на увазі, що постачання додаткових батарей Patriot – це те, що зараз обговорюється. І, звичайно, адміністрація Байдена розуміє, наскільки варварськими, як ви справедливо описали, є ці напади на цивільне населення, а також на енергетичну інфраструктуру. Весь світ це бачить, і щоразу, коли Росія вдається до цього, вона втрачає все більше авторитету на міжнародній арені. Тому я думаю, що додаткові системи Patriot, як і літаки F-16, будуть доставлені в Україну уже незабаром, що ускладнить використання Росією керованих авіабомб, які так руйнівно впливають на цивільне населення в Україні.

І ми повинні замислитися над ситуацією, яка склалася близько року тому, коли до того, як США надали HIMARS, Росія могла вільно обстрілювати східноукраїнські міста з артилерії, оскільки українська артилерія не мала достатньої дальності, щоб ефективно реагувати на обстріли. Проте зараз все змінилося, і не лише завдяки HIMARS, але й завдяки ATACMS. Хоча Росія продовжує прагнути ескалації, тепер вона може досягти цього, лише обстрілюючи цивільне населення. Як я вже згадував, українські військові близько пів року перебували без суттєвої додаткової допомоги з боку США. Росії вдалося просунутися усього лише на декілька кілометрів за Бахмутом, тобто її успіхи не були значними. Україна успішно протистояла цьому просуванню, і з огляду на неминуче посилення її спроможностей, спроби Росії ескалувати конфлікт, завдаючи шкоди цивільному населенню, навряд чи матимуть успіх на полі бою.

На швейцарському Саміті миру радше всього росіяни й союзники росіян не будуть представлені. Але чи будуть там китайці в якості спостерігачів? Чим вирізнятиметься порядок денний у Швейцарії? Наскільки будуть готові європейці боронити в разі загрози свою незалежність і суверенітет, адже росіяни надзвичайно потужно погрожують і країнам Балтії, і Центральній Європі?

По-перше, виходячи з досвіду посередництва в конфліктах у Східній Європі, таких як Абхазія, Осетія та Нагірний Карабах, я помітив, що швейцарці постійно прагнуть відігравати певну роль у таких ситуаціях.

Вони сприймають себе як високоефективних посередників, що часто виявляється правдою. Тому я не вважаю, що є підстави для занепокоєння з приводу того, що швейцарці скликають європейських та американських посадовців. Це необов'язково означає пом'якшення позиції Європи щодо вторгнення Росії в Україну.

Я вважаю, що ключові лідери Європи, такі як Емманюель Макрон, Олаф Шольц та інші, такі як Джорджа Мелоні, повністю віддані підтримці України в її боротьбі проти Росії. Оцінюючи рівень допомоги, що надається Україні, варто зазначити, що Велика Британія та Німеччина посідають друге та третє місця відповідно. Їхні зобов'язання залишаються непохитними. Серед європейського керівництва існує спільне розуміння потенційної загрози для країн Балтії з боку Росії, якщо сили стримування НАТО вважатимуться слабкими, про що ми уже говорили.

Під час моєї роботи в аналітичному центрі в Таллінні, який фінансувався міністерством оборони Естонії, нас найбільше турбувала можливість повторення Путіним його дій після вторгнення Росії в Україну в 2014 році. Ми побоювалися подібного вторгнення в Східну Латвію або Естонію, за аналогією з Кримом і Донбасом, з військовою операцією "зелених чоловічків", яку б заперечували, поки не стало надто пізно, що потенційно поставило б НАТО перед вибором ядерного конфлікту з Росією чи прийняттям російського контролю над менш значною територією.

Спочатку багато європейців, зокрема і з нашого аналітичного центру, заперечували цей сценарій, а тепер вони його визнають як реальну загрозу. Зростає розуміння необхідності продемонструвати Росії, що НАТО залишається єдиною і сильною організацією, готовою захистити свою територію від будь-якої російської агресії.

Президент Макрон заявив, що, можливо, європейські чи французькі солдати могли б опинитися на території України. Це було загорнуто в потужні дипломатичні «папірці», але можливо, що доведеться допомагати нам і на суходолі.

Макрон пройшов доволі дивовижну трансформацію: він намагався бути єдиним європейським співрозмовником, який міг би відмовити Путіна від вторгнення. Я ніколи не забуду найдовший у світі стіл, коли Путін так боявся, що Макрон заразить його ковідом у Кремлі. А тепер, як ми всі бачимо, Макрон став одним із найзатятіших прихильників протистояння з Росією.

Однак, розглядаючи заяву Макрона, на яку ви посилаєтесь, я б не сприймав її як те, що Франція готова відправити свої війська в Україну, як і не бачу такої готовності з боку жодної з країн-членів НАТО. Скоріше, я сприймаю її як визнання такої можливості за певних обставин, зокрема, якщо Росія продовжуватиме свою нинішню поведінку.

Можливий сценарій, коли коаліції країн-членів НАТО діятимуть поза рамками НАТО, але здійснюючи свої суверенні прерогативи.

Вона можуть втрутитися на прохання України, якщо на це підштовхне Росія. У цьому контексті заява Макрона виглядає як підтвердження можливості таких дій. І навпаки, категорична відмова від розгортання будь-яких сил країн-членів НАТО в Україні послабить стримуючий сигнал, який західні союзники України намагаються донести до Росії.

Дуже важливим був візит державного секретаря Ентоні Блінкена до Китайської Народної Республіки. Ми не знаємо, що обговорювали Блінкен із Сі Цзіньпінем, але є публічні сигнали: Блінкен де-факто попередив Сі Цзіньпіна, що не можна вдавати, нібито Китай не допомагає Росії, тому що він забезпечує її всім необхідним для війни проти України, крім зброї та особового складу. Блінкен попросив не робити цього. У відповідь Сі Цзіньпін сказав, що Китай і США мають бути відповідальними, шанувати територіальну цілісність і суверенітет інших держав і таке інше. Що насправді мав на увазі Сі Цзіньпін? Наскільки далеко будуть готові піти США, щоб відбити в КНР бажання підтримувати Росію?