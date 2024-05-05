США порушили ще одні червоні лінії РФ, але роблять це обережно, щоб не розлютити Путіна, - дипломат Брайза
Метью Брайза, ексрадник держсекретаря США, колишній директор до справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США в інтерв'ю ведучому програми «Студія Захід» на телеканалі "Еспресо" Антону Борковському розповів про підтримку України від Трампа і Байдена, а також дипломатію від Китаю та Швейцарії
Отже, США дали добро: конгрес, сенат і Джозеф Байден підписали надзвичайно важливий пакет і про гроші, і про фінанси. Але ATACMS також будуть постачати, хоча вони були певною червоною лінією, Кремль намагався усіляко заборонити передачу нам далекобійних ракетних комплексів. І от у Вашингтоні ухвалили історичне рішення.
Так, безумовно, це історичне рішення. І ми з вами очікували його не один місяць. Можна згадати, що ще в жовтні минулого року, коли спікер Джонсон тільки став спікером, я висловив занепокоєння тим, що він послідовно голосував проти військової допомоги Україні. Однак сталося так, що вага його відповідальності допомогла йому по-іншому поглянути на необхідність допомагати Україні. Під значним тиском президента Байдена, а також під впливом президента Зеленського та євангелістів, зокрема баптистів з України, спікер Джонсон врешті-решт знайшов спосіб зорієнтуватися в складнощах політичної системи США і домовитися про угоду. Його успіх демонструє неабияку майстерність та стратегічну далекоглядність. Приємно бачити, що Конгрес США зараз дотримується стратегічного інтересу підтримки України.
Щодо ATACMS, то минулого тижня ми дізналися, що Сполучені Штати вже надали їх, правда окремо від останнього пакету допомоги, і на прохання уряду України зробили це таємно. Очевидно, що це дуже важливий крок, оскільки він змусить Росію відвести свої склади постачання далі від лінії фронту. Це також дозволить українським військам влучати по центрах командування російських військ, а також, ймовірно, і по Кримському мосту.
Безсумнівно, це ще одне порушення червоних ліній Росії. Однак, враховуючи численні червоні лінії, які вже були перетнуті, поступовий підхід адміністрації Байдена, схоже, стримує Росію від подальшої ескалації.
Тепер фокус уваги зміщується на те, чи зможе Україна мобілізувати достатню кількість солдатів на полі бою і чому Росії не вдалося прорватися, незважаючи на нестачу боєприпасів в Україні протягом останніх шести місяців".
Ми надзвичайно вдячні США за все, що вони для нас роблять. Але зрозуміло, що Росія готується до чергового підняття рівня ескалації – вони вистрілили по Одесі балістичним «іскандером» із касетним боєприпасом. Тобто Росія демонструє, що вони готові піднімати рівень ескалації та скоєння варварських злочинів проти цивільного населення. Хотілося б почути, що в Вашингтоні розуміють, що доведеться ще підсилювати Україну як ракетними, так і протиракетними системами, системами протиповітряної оборони – нам не вистачає систем Patriot, щоб закрити мирні міста.
Так, я маю на увазі, що постачання додаткових батарей Patriot – це те, що зараз обговорюється. І, звичайно, адміністрація Байдена розуміє, наскільки варварськими, як ви справедливо описали, є ці напади на цивільне населення, а також на енергетичну інфраструктуру. Весь світ це бачить, і щоразу, коли Росія вдається до цього, вона втрачає все більше авторитету на міжнародній арені. Тому я думаю, що додаткові системи Patriot, як і літаки F-16, будуть доставлені в Україну уже незабаром, що ускладнить використання Росією керованих авіабомб, які так руйнівно впливають на цивільне населення в Україні.
І ми повинні замислитися над ситуацією, яка склалася близько року тому, коли до того, як США надали HIMARS, Росія могла вільно обстрілювати східноукраїнські міста з артилерії, оскільки українська артилерія не мала достатньої дальності, щоб ефективно реагувати на обстріли. Проте зараз все змінилося, і не лише завдяки HIMARS, але й завдяки ATACMS. Хоча Росія продовжує прагнути ескалації, тепер вона може досягти цього, лише обстрілюючи цивільне населення. Як я вже згадував, українські військові близько пів року перебували без суттєвої додаткової допомоги з боку США. Росії вдалося просунутися усього лише на декілька кілометрів за Бахмутом, тобто її успіхи не були значними. Україна успішно протистояла цьому просуванню, і з огляду на неминуче посилення її спроможностей, спроби Росії ескалувати конфлікт, завдаючи шкоди цивільному населенню, навряд чи матимуть успіх на полі бою.
На швейцарському Саміті миру радше всього росіяни й союзники росіян не будуть представлені. Але чи будуть там китайці в якості спостерігачів? Чим вирізнятиметься порядок денний у Швейцарії? Наскільки будуть готові європейці боронити в разі загрози свою незалежність і суверенітет, адже росіяни надзвичайно потужно погрожують і країнам Балтії, і Центральній Європі?
По-перше, виходячи з досвіду посередництва в конфліктах у Східній Європі, таких як Абхазія, Осетія та Нагірний Карабах, я помітив, що швейцарці постійно прагнуть відігравати певну роль у таких ситуаціях.
Вони сприймають себе як високоефективних посередників, що часто виявляється правдою. Тому я не вважаю, що є підстави для занепокоєння з приводу того, що швейцарці скликають європейських та американських посадовців. Це необов'язково означає пом'якшення позиції Європи щодо вторгнення Росії в Україну.
Я вважаю, що ключові лідери Європи, такі як Емманюель Макрон, Олаф Шольц та інші, такі як Джорджа Мелоні, повністю віддані підтримці України в її боротьбі проти Росії. Оцінюючи рівень допомоги, що надається Україні, варто зазначити, що Велика Британія та Німеччина посідають друге та третє місця відповідно. Їхні зобов'язання залишаються непохитними. Серед європейського керівництва існує спільне розуміння потенційної загрози для країн Балтії з боку Росії, якщо сили стримування НАТО вважатимуться слабкими, про що ми уже говорили.
Під час моєї роботи в аналітичному центрі в Таллінні, який фінансувався міністерством оборони Естонії, нас найбільше турбувала можливість повторення Путіним його дій після вторгнення Росії в Україну в 2014 році. Ми побоювалися подібного вторгнення в Східну Латвію або Естонію, за аналогією з Кримом і Донбасом, з військовою операцією "зелених чоловічків", яку б заперечували, поки не стало надто пізно, що потенційно поставило б НАТО перед вибором ядерного конфлікту з Росією чи прийняттям російського контролю над менш значною територією.
Спочатку багато європейців, зокрема і з нашого аналітичного центру, заперечували цей сценарій, а тепер вони його визнають як реальну загрозу. Зростає розуміння необхідності продемонструвати Росії, що НАТО залишається єдиною і сильною організацією, готовою захистити свою територію від будь-якої російської агресії.
Президент Макрон заявив, що, можливо, європейські чи французькі солдати могли б опинитися на території України. Це було загорнуто в потужні дипломатичні «папірці», але можливо, що доведеться допомагати нам і на суходолі.
Макрон пройшов доволі дивовижну трансформацію: він намагався бути єдиним європейським співрозмовником, який міг би відмовити Путіна від вторгнення. Я ніколи не забуду найдовший у світі стіл, коли Путін так боявся, що Макрон заразить його ковідом у Кремлі. А тепер, як ми всі бачимо, Макрон став одним із найзатятіших прихильників протистояння з Росією.
Однак, розглядаючи заяву Макрона, на яку ви посилаєтесь, я б не сприймав її як те, що Франція готова відправити свої війська в Україну, як і не бачу такої готовності з боку жодної з країн-членів НАТО. Скоріше, я сприймаю її як визнання такої можливості за певних обставин, зокрема, якщо Росія продовжуватиме свою нинішню поведінку.
Можливий сценарій, коли коаліції країн-членів НАТО діятимуть поза рамками НАТО, але здійснюючи свої суверенні прерогативи.
Вона можуть втрутитися на прохання України, якщо на це підштовхне Росія. У цьому контексті заява Макрона виглядає як підтвердження можливості таких дій. І навпаки, категорична відмова від розгортання будь-яких сил країн-членів НАТО в Україні послабить стримуючий сигнал, який західні союзники України намагаються донести до Росії.
Дуже важливим був візит державного секретаря Ентоні Блінкена до Китайської Народної Республіки. Ми не знаємо, що обговорювали Блінкен із Сі Цзіньпінем, але є публічні сигнали: Блінкен де-факто попередив Сі Цзіньпіна, що не можна вдавати, нібито Китай не допомагає Росії, тому що він забезпечує її всім необхідним для війни проти України, крім зброї та особового складу. Блінкен попросив не робити цього. У відповідь Сі Цзіньпін сказав, що Китай і США мають бути відповідальними, шанувати територіальну цілісність і суверенітет інших держав і таке інше. Що насправді мав на увазі Сі Цзіньпін? Наскільки далеко будуть готові піти США, щоб відбити в КНР бажання підтримувати Росію?
Але ж Китай не віддавав Росії все й одразу, правда? У його мирному плані, особливо в першому пункті, щодо України основний акцент на збереженні територіальної цілісності відображає власні інтереси Китаю щодо Тайваню. Тож вторгнення Росії в Україну поставило Китай в складне дипломатичне становище. Китай разом із Росією або ж Сі Цзіньпін разом із Путіним хочуть співпрацювати, щоб підірвати так званий міжнародний порядок, заснований на правилах, який встановили і підтримують Сполучені Штати. Але Сі Цзіньпін не хоче жодним чином потурати підриву територіальної цілісності України.
До речі, щоб маневрувати в цій складній ситуації, Китай був обережним, уникаючи відкритого порушення санкцій Великої сімки. Блінкен був змушений публічно застерегти Китай від надання Росії будь-якої військової допомоги, якої вона може потребувати.
На відміну від Ірану і Північної Кореї, Китай не став відкритим постачальником балістичних ракет або безпілотників, і я не бачив повідомлень про те, що Китай постачає багато боєприпасів, як це робить Північна Корея.
Отже, Китай ходить по дипломатичному канату, і Блінкен поділяє таку думку. Його візит до Пекіна спрямований на продовження зусиль, спрямованих на зниження раніше підвищеної напруженості в американсько-китайських відносинах. Ця стратегія узгоджується низкою візитів американських міністрів або урядовців до Китаю ще перед зустріччю Байдена і Сі Цзіньпіна поблизу Сан-Франциско в листопаді минулого року. Нинішній підхід США має на меті послабити тиск на Китай, водночас даючи зрозуміти, що надмірна підтримка Росії може спричинити дипломатичні наслідки та, можливо, й інші санкції.
Сі Цзіньпін зараз збирається в Європу, щоб відвідати Сербію, Угорщину та Францію. Також планує зустрітися з президентом Макроном. Що означає візит Сі Цзіньпіна? Про що він може говорити з Угорщиною і Сербією, ми приблизно здогадуємося. Але про що він говоритиме з Макроном і що це означатиме для України?
Я не думаю, що в цих візитах Сі Цзіньпіна до Європи є щось дуже важливе для України. Франція - велика країна. Вона має третю за величиною економіку серед країн Великої сімки та другу за величиною в ЄС. Макрон відіграє помітну роль, про яку ми уже згадували. Спочатку він намагався відмовити Путіна від вторгнення в Україну, але зараз він рішуче виступає проти дій Росії.
Сі Цзіньпін прагне активізувати зусилля Китаю, щоб завоювати друзів за допомогою своєї економічної могутності, особливо з огляду на призупинення ініціативи "Один пояс, один шлях" через ескалацію фінансових ризиків для Пекіна. Варто відзначити майбутній візит Сі до Сербії, близького союзника Росії в Європі. Однак президент Сербії Александар Вучич прагне посилити економічну незалежність країни, особливо щодо природного газу, вивчаючи такі варіанти, як Азербайджан, для отримання неросійського газу через Туреччину і Болгарію. Це демонструє делікатне балансування Вучича. Хоча Сербія залишається одним із найвідданіших союзників Росії в Європі, вона також прагне уникнути надмірної залежності від Росії.
Так само і Сі Цзіньпін, ймовірно, шукає шляхи збереження крихкого балансу – не підриваючи стосунки з Росію і водночас уникаючи виключення з економічних можливостей в Європі через надмірну підтримку Росії.
Що зараз відбувається в Росії? Від Кремля надходять дуже різні сигнали, але те, що вони витворяють зараз на полі бою, свідчить про їхню готовність продовжувати війну за українські землі, не щкодуючи ані солдатів, ані ресурсів. Ми ілюзій не маємо, але, можливо, щось може продемонструвати те, що Кремль вагається чи що Кремль не був би готовий входити в дуже довгу війну?
Путін відчуває, що він не може зупинитися зараз, інакше це може стати його кінцем, навіть фізичним. Однак, як уже згадувалося, російському наступу бракує успіху. По суті, прогрес у них мінімальний. Хоча вони і просуваються, але дуже повільними темпами. Їм знадобився майже рік, щоб просунутися лише на 16 кілометрів за Бахмут.
Їх нездатність розпочати успішний наступ без додаткової мобілізації становить значну проблему. Під час останньої мобілізації сотні тисяч чоловіків втекли з Росії, що свідчить про внутрішні проблеми Путіна.
Наразі його сили, по суті, перебувають у стані стагнації, незважаючи на певний прогрес. Залишається сподіватися, що українські війська будуть наполегливо протистояти поточному наступу, і з прибуттям додаткової військової допомоги динаміка зміниться, що дасть Україні певний перепочинок перед наступним ривком.
Але подумайте, навіть якщо Путін зможе мобілізувати, скажімо, ще 100 000 солдатів для наступу, де їм набрати досвідчених командирів? Їх конкретно бракує, адже дуже багато було вбито і поранено. Тож навіть якщо залучити більше людей до армії, знадобиться більше командирів. Це якщо ви на російському боці. Їм потрібно виробляти набагато більше артилерійських снарядів та артбоєприпасів. Наскільки я розумію, зараз вони виробляють лише половину 155-міліметрових і 122-міліметрових артилерійських снарядів, які їм потрібні для наступу. Так, вони виробляють більше, ніж Україна. Так, вони зараз випускають у п'ять разів більше артснарядів, ніж Україна, але розумієте, значна ескалація вимагатиме набагато більшого обсягу виробництва. Тому я думаю, що протягом наступного року ми побачимо, що Росія не зможе досягти значних територіальних здобутків, а українські військові ставатимуть все сильнішими. І тоді, можливо, 2025 рік стане роком українського наступу. Зрештою, якщо Україні вдасться атакувати Кримський міст і відрізати шляхи сполучення Росії з Кримом, це повністю змінить підхід Путіна, зокрема його прихильність до безперервних нападів на цивільне населення і воєнних злочинів проти українського населення.
Як реагувати на публікацію в американській пресі про рекомендацію частини американських чиновників офіційному Києву не бити по об’єктах російської нафтопереробки?
Я вважаю, що нещодавнє прохання чи застереження Білого дому до України не наносити ударів вглиб російської території, зокрема по нафтопереробних заводах, було непродуманим та нерозумним. Це доволі егоїстичний, зарозумілий і стратегічно необґрунтований крок. Звичайно, я розумію, що президент Байден дуже хоче перемогти на виборах восени, і я думаю, що для всіх нас, для всіх друзів України буде краще, якщо він переможе.
Як на мене, важливість підриву російських поставок пального набагато переважає будь-яке потенційне незначне підвищення цін на нафтопродукти, тобто на бензин, в США перед виборами в листопаді.
Існує багато факторів, що впливають на ціни на нафту та нафтопродукти, такі як бензин, і вилучення відносно невеликих поставок російської переробленої нафти, бензину або дизельного пального зі світових ринків навряд чи матиме значний вплив на вибори в США. Зі стратегічної точки зору, схоже, що політична команда президента Байдена, можливо, діяла поспішно, піддавшись паніці. Можливо, мали місце внутрішні дебати, аргументи яких зводилися до того, що тих, хто виступає за те, щоб дозволити Україні вражати російські нафтопереробні заводи, попередили про потенційну втрату робочих місць і відсутність другого терміну для президента Байдена, що призведе до зменшення підтримки України, якщо ціни на нафту надмірно зростуть. Хоча в цих побоюваннях є частка правди, будь-яке значне зростання цін на нафту буде глобальним явищем, а не лише наслідком збитків російських нафтопереробних заводів.
У Вашингтоні відбудеться історичний саміт – під час російської агресії проти України. Ми сподіваємося, що на цьому саміті буде означено наш статус і перспективи якнайшвидшого вступу до НАТО. Швеції та Фінляндії вдалося вступити в рекордно короткий термін. Звісно, це відповідальність для решти спільноти, тому що під час війни довелося б застосовувати 5-ту статтю.
Наскільки я розумію, НАТО має намір використати ювілейний - 75-й саміт у Вашингтоні, щоб підкреслити свій статус найуспішнішого військово-політичного альянсу в історії, завдяки якому вдалося запобігти великим конфліктам між його країнами-членами та Росією і Радянським Союзом. Крім того, очікується, що саміт підкреслить необхідність надання Україні більшої політичної та військової допомоги, а також готовність до такої підтримки. Однак що стосується членства, оскільки Україна не є членом НАТО, підтримка з боку Альянсу є обмеженою. Не було жодних ознак планів щодо прискореного вступу України до НАТО, і такі дискусії навряд чи відбудуться під час саміту.
Щодо Швеції та Фінляндії, то важливо визнати їхню давню готовність до членства в НАТО. Обидві країни протягом десятиліть старанно розвивали свій військовий потенціал. Фінляндія може похвалитися однією з найдосвідченіших армій Європи, зі значною присутністю артилерійських підрозділів уздовж російського кордону і потужними ВПС, оснащеними американськими винищувачами F-18.
Аналогічно Швеція має дуже боєздатну армію і за останні півтора десятиліття по суті взяла на себе зобов'язання надавати військову допомогу членам НАТО відповідно до статті 5, хоча сама ще не була членом Альянсу. Вони були готові у військовому відношенні до вступу в НАТО і до участі в оборонних зусиллях Альянсу.
Однак ситуація в Україні суттєво відрізняється. В умовах конфлікту, що триває, Україна потребує підтримки з боку спільноти НАТО для захисту свого суверенітету і відновлення територіальної цілісності. Малоймовірно, що Альянс прискорить процес вступу України в НАТО в умовах поточної війни. Однак на ювілейному 75-му саміті НАТО має недвозначно підтвердити, що членство України в Альянсі залишається непохитним зобов'язанням і що Альянс готовий допомагати Україні в цьому. Але після того, як Україна виграє в цій війні, важливо також, щоб НАТО не підігравало брехливому наративу Путіна про те, що це НАТО спричинило війну в Україні, коли насправді ми всі знаємо, що це була війна вибору або війна агресії, розв’язана Путіним і спрямована на підкорення України.
Якою має бути стратегія з боку офіційного Києва в стосунках з адміністрацією президента Джозефа Байдена та можливою – можливою! – адміністрацією Дональда Трампа. Потрібно захистити наші національні інтереси. Ми вдячні адміністрації Байдена, та розуміємо, що Дональд Трамп з його командою може мати серйозний вплив і за пів року в Америці може відбутися, делікатно висловлюючись, невідомо що.
Такер Карлсон робить одне за другим дивні інтерв’ю, зокрема з людьми від російської культури й російського впливу: кілька днів тому записав інтерв’ю з фашистом Дугіним.
Україна діє абсолютно правильно. Її стратегія щодо адміністрації Байдена, яка буде стратегією і для адміністрації Трампа, полягає в тому, щоб продовжувати підкреслювати як моральну, так і стратегічну необхідність для Сполучених Штатів і надалі допомагати Україні. Важко уявити собі президента США, який би більше підтримував Україну, ніж Джо Байден. Як ми пам'ятаємо, він був відповідальною особою в адміністрації Обами за українську політику США після російського вторгнення в Україну у 2014-му. І маючи честь безпосередньо працювати з ним, я на власні очі бачив його непохитну відданість сім'ї НАТО і стримуванню російської агресії в регіоні.
Якщо Трампа переоберуть, хоча він загалом демонструє меншу підтримку України і йому було оголошено імпічмент саме через те, як він поводився з президентом Зеленським, я маю на увазі перший імпічмент президента Трампа. Однак, незважаючи на це, не Барак Обама надав військову допомогу Україні після попереднього вторгнення Росії. Саме Дональд Трамп вперше санкціонував передачу Україні протитанкових ракет Javelin. Більше того, коли спікер Джонсон оголосив про намір винести на голосування пакет допомоги Україні, Трамп не заперечував проти цього і навіть висловив позитивні емоції на адресу спікера Джонсона після успішного ухвалення пакету допомоги.
Я думаю, що навіть Дональд Трамп, яким би непередбачуваним і проблематичним він не був через його взаємовідносини з Росією, розуміє, що Сполученим Штатам потрібно продовжувати підтримувати Україну якомога більше.
Що стосується Такера Карлсона, то він повністю дискредитований у Сполучених Штатах. Його інтерв'ю з Владіміром Путіним принизило його самого, і нині його вважають маріонеткою чи клоуном, який сидить у Путіна в кишені. І його чергове інтерв'ю з паном Дугіним ще більше підсилило це сприйняття. Інтерв'ю з Владіміром Путіним було абсолютно ганебним. Карлсон поводився як школяр, який дивиться на Майкла Джордана або Ліонеля Мессі, і люди побачили це і зрозуміли, що він усього лише дурень на повідку у Путіна. Журналістській репутації Карлсона завдано непоправної шкоди, і хоча він все ще має прихильників серед деяких ультраправих конспірологів, його вплив у мейнстрімі значно зменшився. Тож немає підстав для занепокоєння щодо його подальшої актуальності.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.34 Купівля 39.34Продаж 39.84
- EUR Купівля 42.19Продаж 42.91
- Актуальне
- Важливе