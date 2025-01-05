У самопроголошеному Придністров'ї попередили про ймовірність відключення води

Про це повідомляє NewsMaker.

Зокрема, можливість відключення води стосується верхніх поверхів багатоповерхівок у Тирасполі та Бендерах.

Згідно з повідомленням, ці проблеми викликані зменшенням тиску в водопровідній мережі через непостачання електроенергії, яке, своєю чергою, пов'язане з відсутністю газу для роботи електростанцій.

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Основною причиною таких заходів є брак електроенергії, виробленої на Молдавській ГРЕС (МГРЕС) та Дубоссарській ГЕС, які залежні від газу. Запаси газу, що використовувався для генерації енергії, значно скоротилися після того, як Україна 1 січня офіційно зупинила транспортування російського газу, що раніше постачався до Придністров'я.

Лідер Придністров'я Вадим Красносельський зазначив, що енергетики змушені знеструмлювати додаткові об'єкти через стрибки навантаження в мережі, що призвело до аварійних відключень електроенергії. За підрахунками, ці вимкнення торкнулися понад 4,8 тисячі споживачів за останню добу.

Ситуація у Придністров'ї

Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.

3 січня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла.

Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.