Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У самопроголошеному Придністров'ї попередили про ймовірність відключення води

У самопроголошеному Придністров'ї попередили про ймовірність відключення води

Марія Науменко
5 січня, 2025 неділя
15:40
Світ Придністров'я

У самопроголошеному Придністров'ї тривають віялові відключення електроенергії. Місцева влада попередила, що це може призвести до проблем з водопостачанням в деяких районах

Зміст

Про це повідомляє NewsMaker.

Зокрема, можливість відключення води стосується верхніх поверхів багатоповерхівок у Тирасполі та Бендерах.

Згідно з повідомленням, ці проблеми викликані зменшенням тиску в водопровідній мережі через непостачання електроенергії, яке, своєю чергою, пов'язане з відсутністю газу для роботи електростанцій.

Читайте також: Росія може транзитувати газ до Придністров'я через "Турецький потік", але є пояснення, чому цього не робить, - ексочільник української ГТС Макогон

Основною причиною таких заходів є брак електроенергії, виробленої на Молдавській ГРЕС (МГРЕС) та Дубоссарській ГЕС, які залежні від газу. Запаси газу, що використовувався для генерації енергії, значно скоротилися після того, як Україна 1 січня офіційно зупинила транспортування російського газу, що раніше постачався до Придністров'я.

Лідер Придністров'я Вадим Красносельський зазначив, що енергетики змушені знеструмлювати додаткові об'єкти через стрибки навантаження в мережі, що призвело до аварійних відключень електроенергії. За підрахунками, ці вимкнення торкнулися понад 4,8 тисячі споживачів за останню добу.

Ситуація у Придністров'ї

Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. 

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.

3 січня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла.

Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.

Теги:
Новини
Росія
газ
Молдова
Придністров'я
втручання Росії
відключення води
Читайте також:
Ліквідований окупант Володимир Федоров
Автор Влад Дідусь
4 січня, 2025 субота
На війні в Україні ліквідували російського футболіста та тренера Федорова
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
-3.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.97
    Купівля 41.97
    Продаж 42.57
  • EUR
    Купівля 43.3
    Продаж 44.08
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
5 січня
16:44
Піротехніка, салюти, феєрверки
Попри загибель 5 людей на Новий рік, Німеччина проти заборони феєрверків
16:28
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 106 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку
16:26
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У застосунку Резерв+ відновили послугу відстрочки для багатодітних батьків
16:19
Естонія
Естонський парламент закрив російськомовну версію сайту
16:03
OPINION
Стефанчук порушує права журналістів
15:55
Зеленський
Зеленський узяв розслідування дезертирства у 155-ї ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль, - Бутусов
15:52
Окупанти обстріляли Покровську громаду на Донеччині: поранено 5 людей
15:40
дрон
Росіяни атакували Харків безпілотником "Молния": пошкоджено приватний будинок
15:21
безпілотник, дрон
Перегони FPV-дронів офіційно визнають видом спорту у збройних силах Великої Британії
15:00
колишній прем'єр-міністр Греції Костас Сіміті
Привів країну до єдиної валюти ЄС: у віці 88 років помер колишній прем'єр-міністр Греції Костас Сімітіс
14:50
школа в окупації
Росіяни на ТОТ обіцяють дітям безкоштовні екскурсії до Криму за написання творів до "дня перемоги"
14:26
Старейшая монахиня Инах Канабарро Лукас
Найстарішою людиною у світі визнали черницю з Бразилії
14:20
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ оголосив про підвищення рівня бойової готовності на тлі загроз з боку Ірану
14:03
Узбекистан, прапор
Вбив понад 10 бійців ЗСУ: громадянина Узбекистану вдома засудили за участь у війні проти України на боці Росії
14:00
OPINION
Про Сирію та Україну. Але більше про Україну
13:54
Водохреще на передовій
На Водохреща в Україні розгорнуть понад 140 рятувальних постів
13:47
зима, мороз
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує потепління в Україні з наступного тижня
13:47
Аеропорт імені Джона Леннона в Ліверпулі, 5 січня 2025 р
У Британії низка аеропортів не працює через сильний снігопад
13:32
У грудні Сили оборони вразили дронами понад 54 тис. цілей противника, - Сирський
12:45
У ГУР розповіли, скільки українців вдалось звільнити з російського полону за 2024 рік
12:24
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 січня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
12:24
Росія обстріляла Нікополь з артилерії: є загиблий і постраждала
12:16
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден поділився планами на останні дні свого президентства, - NBC
12:15
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Протягом тижня РФ атакувала Україну зброєю, у якій використано понад 50 тис. підсанкційних компонентів, - Зеленський
12:08
Курська область
На Курщині Сили оборони атакували війська РФ на кількох напрямках, - ЦПД
12:03
OPINION
Росія на транзитному гачку Туреччини
11:55
польща поліція
На півночі Польщі знайшли повітряну кулю з Росії
11:24
Куп'янськ
"Лінія фронту вже за 2 км": у Куп'янській МВА розповіли про складну ситуацію в місті
11:07
Ексклюзив
ЗСУ
В окремих підрозділах ЗСУ спостерігається дефіцит стрілецьких набоїв, введено режим суворої економії, - волонтер Танасійчук
11:07
У Китаї поширюється вірус HMPV: в країні переповнені лікарні
10:45
вибори до Держдуми
Росіяни розпочали підготовку до нових незаконних виборів на ТОТ України, - ЦНС
10:35
Ексклюзив
камера фіксації
В Херсоні, який постійно під обстрілами, почали встановлювати камери контролю швидкості, - депутатка міськради Погомій
10:29
Оновлено
Обстріл КАБами прикордоння Чернігівщини 4 січня: кількість поранених зросла до 9
10:04
російський гелікоптер Мі-28
У Воронезькій області 1 січня розбився російський військовий гелікоптер Мі-28: загинули 2 члени екіпажу
10:00
OPINION
"...І там мені в принципі все одно"
09:57
"Кракен" ліквідував на Запоріжжі начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" і його водія
09:29
"Військовий об'єкт підвищеної таємності": партизани проникнули в арсенал окупантів у Тамбовській області РФ
09:24
ппо
Сили оборони знищили 61 "шахед", ще 42 - локаційно втрачені
09:05
Карл Негаммер
Канцлер Австрії Негаммер анонсував свою відставку
08:40
Оновлено
шахед
Армія РФ атакувала дронами Україну: на Харківщині є постраждалі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV