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6 травня - День піхоти в Україні. Яке релігійне свято відзначаємо цього дня, та чого не можна робити

6 травня, 2024 понедiлок
12:55
Суспільство ЗСУ
Зміст

День піхоти відзначають в Україні щорічно 6 травня, оскільки саме в цей день у 1648 році козаки перемогли в битві біля Жовтих Вод. Це перша переможна битва національної визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького

День піхоти

ЗСУ

Фото: ЗСУ


Механізовані, гірсько-штурмові та мотопіхотні військові частини становлять основу Сухопутних військ. Вони виконують завдання щодо утримання зайнятих позицій, районів, рубежів. Їх завдання - відбиття ударів і прорив оборони противника, захоплення важливих районів, об'єктів і рубежів. 

Піхота завжди першою зустрічає ворога. У подіях 2014-2024 років воїни показали, що українська піхота є однією з найкращих підрозділів піхоти у сучасному світі. 

Оборонні, рейдові, наступальні операції, які проводила українська піхота, вже зараз вивчаються в кращих військових навчальних закладах світу. 

Церковне свято

6 травня - Світлий понеділок, день Георгія Побідоносця, мучеників Анатолія і Протолеона, цариці Олександри. 

Георгій Переможець

Образ святого Георгія Побідоносця.Фото: з відкритих джерел

Що не можна робити
  • лаятися
  • сваритися
  • злитися і бажати іншим зла
  • не можна шити, в'язати і вишивати
  • не можна користуватися гострими предметами, наприклад, ножицями і секатором.
  • не користуватися гребінцями і не обрізати волосся.

В цей день варто робити:

  • прийнято виганяти на пасовище худобу
  • жінки в цей час традиційно збирали трави і рослини для лікування різноманітних хвороб.
Теги:
Новини
ЗСУ
ПЦУ
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