6 травня - День піхоти в Україні. Яке релігійне свято відзначаємо цього дня, та чого не можна робити

День піхоти

Фото: ЗСУ

Механізовані, гірсько-штурмові та мотопіхотні військові частини становлять основу Сухопутних військ. Вони виконують завдання щодо утримання зайнятих позицій, районів, рубежів. Їх завдання - відбиття ударів і прорив оборони противника, захоплення важливих районів, об'єктів і рубежів.

Піхота завжди першою зустрічає ворога. У подіях 2014-2024 років воїни показали, що українська піхота є однією з найкращих підрозділів піхоти у сучасному світі.

Оборонні, рейдові, наступальні операції, які проводила українська піхота, вже зараз вивчаються в кращих військових навчальних закладах світу.

Церковне свято

6 травня - Світлий понеділок, день Георгія Побідоносця, мучеників Анатолія і Протолеона, цариці Олександри.

Образ святого Георгія Побідоносця.Фото: з відкритих джерел

лаятися

сваритися

злитися і бажати іншим зла

не можна шити, в'язати і вишивати

не можна користуватися гострими предметами, наприклад, ножицями і секатором.

не користуватися гребінцями і не обрізати волосся.

В цей день варто робити:

прийнято виганяти на пасовище худобу

жінки в цей час традиційно збирали трави і рослини для лікування різноманітних хвороб.

Що не можна робити