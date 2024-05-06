6 травня - День піхоти в Україні. Яке релігійне свято відзначаємо цього дня, та чого не можна робити
День піхоти відзначають в Україні щорічно 6 травня, оскільки саме в цей день у 1648 році козаки перемогли в битві біля Жовтих Вод. Це перша переможна битва національної визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького
День піхоти
Фото: ЗСУ
Механізовані, гірсько-штурмові та мотопіхотні військові частини становлять основу Сухопутних військ. Вони виконують завдання щодо утримання зайнятих позицій, районів, рубежів. Їх завдання - відбиття ударів і прорив оборони противника, захоплення важливих районів, об'єктів і рубежів.
Піхота завжди першою зустрічає ворога. У подіях 2014-2024 років воїни показали, що українська піхота є однією з найкращих підрозділів піхоти у сучасному світі.
Оборонні, рейдові, наступальні операції, які проводила українська піхота, вже зараз вивчаються в кращих військових навчальних закладах світу.
Церковне свято
6 травня - Світлий понеділок, день Георгія Побідоносця, мучеників Анатолія і Протолеона, цариці Олександри.
Образ святого Георгія Побідоносця.Фото: з відкритих джерелЩо не можна робити
- лаятися
- сваритися
- злитися і бажати іншим зла
- не можна шити, в'язати і вишивати
- не можна користуватися гострими предметами, наприклад, ножицями і секатором.
- не користуватися гребінцями і не обрізати волосся.
В цей день варто робити:
- прийнято виганяти на пасовище худобу
- жінки в цей час традиційно збирали трави і рослини для лікування різноманітних хвороб.
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