Безкоштовний концерт Мадонни в Ріо-де-Жанейро побив рекорд: його відвідали 1,6 млн людей

Про це пише People.

65-річна американська попзірка Мадонна відіграла безкоштовний концерт на пляжі Копакабана у Ріо-де-Жанейро, який став подякою шанувальникам за спільне "святкування більш ніж чотирьох десятиліть музики". Концерт у Бразилії 4 травня завершив світовий тур Мадонни The Celebration Tour, який розпочався 15 жовтня і був присвячений 40-річчю її карʼєри.

Мадонна анонсувала в березні, що концерт стане "найбільшою танцювальною вечіркою в світі", і прогноз справдився. Останнє шоу в рамках Celebration Tour відвідала рекордна кількість людей - 1,6 млн шанувальників.

Попри те, що щорічні новорічні концерти на пляжі Копакабана збирають більше людей, аудиторія Мадонни 4 травня була її найбільшою в історії. Шоу Мадонни встановило рекорд серед сольних концертів, зібравши найбільшу аудиторію, яка будь-коли відвідувала концерт одного артиста. Раніше рекорд належав гурту Rolling Stones.

Під час шоу Мадонна зіграла безліч хітів, зокрема Like A Virgin, Like A Prayer та Into The Groove. Для виконання пісні Music до попкоролеви приєднався бразильський співак, дреґ-квін Пабло Віттар, а виконати разом пісню Anitta Мадонна запросила бразильську артистку Anitta.

Шоу відбулося перед готелем Belmond Copacabana Palance, і вхід на нього відбувався в порядку живої черги.

Мадонна поділилась в instagram відео з шоу і висловила захоплення подією.

The Celebration Tour розпочався концертом у столиці Великої Британії 15 жовтня. Мадонна вийшла на сцену The O2 Arena у Лондоні в капелюшку від українського бренду Ruslan Baginskiy. Він же створив аксесуари та для балету виконавиці. Під час виконання пісні Don't Cry For Me Argentina Мадонна загорнулась в український прапор. Шоу відбулося в 16 країнах світу, вона відіграла понад 80 концертів.

Світовий тур мав розпочатися у липні і опинився під загрозою, коли 24 червня Мадонну знайшли непритомною та терміново доправили до лікарні. Її підʼєднали до апарату штучної вентиляції легенів у відділенні інтенсивної терапії. Пізніше виявилось, що Мадонна протягом місяця мала проблеми зі здоровʼям, але ігнорувала симптоми. Вона не проходила жодних обстежень у лікаря, адже була зосереджена на репетиціях свого майбутнього туру.