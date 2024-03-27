Мадонна завершить світовий тур безкоштовним концертом у Ріо-де-Жанейро на знак подяки фанам
Американська попспівачка Мадонна завершить світовий тур The Celebration Tour, присвячений 40-річчю карʼєри, 4 травня безкоштовним концертом у Бразилії
Про це пише Dig!.
65-річна американська попзірка Мадонна, яка 15 жовтня розпочала ювілейний тур The Celebration Tour, присвячений 40-річчю її карʼєри, оголосила, що дасть історичний безплатний концерт у Бразилії. Шоу відбудеться 4 травня у Ріо-де-Жанейро, на пляжі Копакабана, і стане завершальним у рамках її турне, визнаного одним із найпопулярніших турів року.
Шоу в Ріо стане найбільшим концертом Мадонни. Воно буде подякою шанувальникам співачки за понад 40-річну прихильність до її музики. Концерт стане першим шоу в Бразилії з 2012 року, яке тоді стало найпродаванішим за весь час.
Квитки на подію купувати не потрібно. Глядачі матимуть змогу заходити по черзі в день заходу. Сцену розмістять перед готелем Belmond Copacabana Palace. Ця видовищна подія транслюватиметься в прямому ефірі на TV Globo.
The Celebration Tour розпочався концертом у столиці Великої Британії 15 жовтня. Мадонна вийшла на сцену The O2 Arena у Лондоні в капелюшку від українського бренду Ruslan Baginskiy. Він же створив аксесуари та для балету виконавиці. Під час виконання пісні Don't Cry For Me Argentina Мадонна загорнулась в український прапор.
Шоу вже відбулося в 14 країнах світу. Наразі тривають концерти Мадонни в США, попереду - Мексика.
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