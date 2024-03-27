Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Мадонна завершить світовий тур безкоштовним концертом у Ріо-де-Жанейро на знак подяки фанам

Мадонна завершить світовий тур безкоштовним концертом у Ріо-де-Жанейро на знак подяки фанам

27 березня, 2024 середа
10:50
Культура На фото: Мадонна

Американська попспівачка Мадонна завершить світовий тур The Celebration Tour, присвячений 40-річчю карʼєри, 4 травня безкоштовним концертом у Бразилії

Про це пише Dig!.

65-річна американська попзірка Мадонна, яка 15 жовтня розпочала ювілейний тур The Celebration Tour, присвячений 40-річчю її карʼєри, оголосила, що дасть історичний безплатний концерт у Бразилії. Шоу відбудеться 4 травня у Ріо-де-Жанейро, на пляжі Копакабана, і стане завершальним у рамках її турне, визнаного одним із найпопулярніших турів року.

Шоу в Ріо стане найбільшим концертом Мадонни. Воно буде подякою шанувальникам співачки за понад 40-річну прихильність до її музики. Концерт стане першим шоу в Бразилії з 2012 року, яке тоді стало найпродаванішим за весь час. 

Квитки на подію купувати не потрібно. Глядачі матимуть змогу заходити по черзі в день заходу. Сцену розмістять перед готелем Belmond Copacabana Palace. Ця видовищна подія транслюватиметься в прямому ефірі на TV Globo. 

The Celebration Tour розпочався концертом у столиці Великої Британії 15 жовтня. Мадонна вийшла на сцену The O2 Arena у Лондоні в капелюшку від українського бренду Ruslan Baginskiy. Він же створив аксесуари та для балету виконавиці. Під час виконання пісні Don't Cry For Me Argentina Мадонна загорнулась в український прапор.

Шоу вже відбулося в 14 країнах світу. Наразі тривають концерти Мадонни в США, попереду - Мексика.
 

Теги:
Світ
музика
Шоу-бізнес
Бразилія
Читайте також:
фейк
24 березня, 2024 неділя
"Польща звільнить 20 тис. ув'язнених для нападу на Україну": Центр стратегічних комунікацій пояснив вкид росіян
Посол США у Великій Британії Джейн Гартлі
25 березня, 2024 понедiлок
Посол США в Великій Британії заявила, що у разі перемоги в Україні Росія не зупиниться на досягнутому
Павло Клімкін
Автор Павло Клімкін
26 березня, 2024 вiвторок
Росія після "Крокуса": закручування гайок і пошуки співчуття на Заході
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.95
    Купівля 38.95
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.23
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
27 березня
11:35
електроенергія, шахеди
З підстанції на Дніпропетровщині витягнули нерозірваний БПЛА: ситуація в енергосистемі станом на 27 березня
11:23
перше вересня, школа
Низка шкіл Запоріжжя повернеться до змішаного формату навчання
11:21
погода_літо
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 28 березня
11:19
Подружжя Сергія та Дарини Жук
Індіанська їжа для українців. Як ветеран після важкого поранення та реабілітації розпочав бізнес
11:17
Успенський собор у Каневі
Прокуратура повернула у власність України стародавній Успенський собор у Каневі
11:07
Огляд
Карта. Бахмут_2603
Карта бойових дій за період 20-27 березня: Росія збільшила натиск і має просування на фронті
10:46
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 березня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:44
міністр оборони Естонії Ханно Певкур
Путін хоче принизити Захід і показати, що той колективно не впорався, - міністр оборони Естонії
10:43
Росіяни у Севастополі намагаються захистити бухту від ударів ЗСУ
Партизани показали, як окупанти намагаються захистити бухту в Севастополі від ударів ЗСУ
10:41
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
У ворога немає передумов розпочати атаку на Сіверськ, - Згурець
10:39
Готували ракетні удари по Київській телевежі та військових в Одесі: СБУ затримала двох агентів ФСБ
10:37
ДніпроГЕС
У Міненерго розповіли про ситуацію на Дніпрогесі на п'ятий день після атаки РФ
10:32
фейк
В Єврокомісії попередили про загрозу дипфейків на тлі виборів у країнах ЄС
10:23
Армія, Велика Британія
У Британії заявили, що не змогли б воювати з Росією довше ніж два місяці
10:03
OPINION
Дмитро Золотухін
Теракт у "Крокусі": замовники та планувальники теракту сидять у Москві
10:03
Еммануель Макрон
Заява Макрона щодо іноземних військ в Україні могла розлютити чиновників у США, - Bloomberg
10:01
"Я, "Побєда" і Берлін"
Фільм за повістю Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" за два вікенди прокату зібрав 31,8 млн грн
09:55
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем
Надання техніки Україні є політичним питанням: голова МЗС Швеції закликав НАТО створити більше стратегічних труднощів для РФ
09:50
"Міста Героїв. Охтирка"
"Міста Героїв. Охтирка": Укрпошта ввела в обіг нову марку
09:48
Словенія приєдналася до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України
09:34
українські біженці в ЄС
"Через масові протести з Європи депортують частину українців": РФ поширює черговий фейк
09:31
Алла Пугачова
Генпрокуратура РФ просить мінʼюст визнати Пугачову іноагентом
09:24
Ексклюзив
ракета "Циркон"
"Пускові - складна ціль": у ВМС розповіли, що працюють над нейтралізацією загрози від "Цирконів"
09:17
ракета "Циркон"
"Летить не туди, куди треба": експерт з військових досліджень Мін'юсту розповів про ракету "Циркон"
09:04
корабель рф
У водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі та нафтовий танкер
08:59
збитий "Шахед"
Українська ППО вночі знищила 10 із 13 "шахедів"
08:38
Харківщина
Росія вночі пошкодила "шахедом" освітній заклад в Ізюмі: постраждав охоронець
08:32
Дональд Трамп
Суд у Нью-Йорку заборонив Трампу публічно говорити про учасників процесу у справі щодо підкупу порнозірки
08:21
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
У Радфеді РФ заявили, що терористів не можна засудити до смертної кари навіть при відсутності мораторію
08:02
OPINION
Віктор Бобиренко
Рокіровочка. Чим не догодив Данілов Єрмаку?
08:02
Оновлено
знищений російський танк Т-72
Російська армія за добу війни в Україні втратила 1030 військових, 27 артсистем та 25 БПЛА
07:58
Джонні Депп "Пірати Карибського моря"
Продюсер "Піратів Карибського моря" заявив про перезапуск франшизи
07:42
У Латвії націоналізують Дім Москви
У Латвії виставляють на торги "Будинок Москви", кошти передадуть Україні
07:40
європейський прапор
ЄС попросив у великих технологічних компаній допомоги з безпекою на майбутніх виборах
07:17
США, Південна Корея
США і Південна Корея створили робочу групу для блокування поставок нафти з КНДР
07:01
Джо Байден
Байден назвав Путіна "м'ясником" та заявив про можливе підвищення податків для мільярдерів, щоб допомогти Україні
06:42
Володимир Путін та Кім Чен Ин
"Це безумовно нас турбує": у Пентагоні відстежують військову співпрацю Росії та КНДР
06:25
Оновлено
обстріл, ППО
Росія заявила про знищення 18 снарядів РСЗВ Vampire в небі над Білгородщиною
06:18
Володимир Путін
"Кремль ще не виробив шаблонної лінії": ISW проаналізував заяви РФ щодо теракту в Підмосков’ї
05:49
Пентагон
"Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО": у Пентагоні прокоментували російську ракету, яка залітала в Польщу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV