Мадонна завершить світовий тур безкоштовним концертом у Ріо-де-Жанейро на знак подяки фанам

Про це пише Dig!.

65-річна американська попзірка Мадонна, яка 15 жовтня розпочала ювілейний тур The Celebration Tour, присвячений 40-річчю її карʼєри, оголосила, що дасть історичний безплатний концерт у Бразилії. Шоу відбудеться 4 травня у Ріо-де-Жанейро, на пляжі Копакабана, і стане завершальним у рамках її турне, визнаного одним із найпопулярніших турів року.

Шоу в Ріо стане найбільшим концертом Мадонни. Воно буде подякою шанувальникам співачки за понад 40-річну прихильність до її музики. Концерт стане першим шоу в Бразилії з 2012 року, яке тоді стало найпродаванішим за весь час.

Квитки на подію купувати не потрібно. Глядачі матимуть змогу заходити по черзі в день заходу. Сцену розмістять перед готелем Belmond Copacabana Palace. Ця видовищна подія транслюватиметься в прямому ефірі на TV Globo.

The Celebration Tour розпочався концертом у столиці Великої Британії 15 жовтня. Мадонна вийшла на сцену The O2 Arena у Лондоні в капелюшку від українського бренду Ruslan Baginskiy. Він же створив аксесуари та для балету виконавиці. Під час виконання пісні Don't Cry For Me Argentina Мадонна загорнулась в український прапор.

Шоу вже відбулося в 14 країнах світу. Наразі тривають концерти Мадонни в США, попереду - Мексика.