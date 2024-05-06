В Естонії розпочались військові навчання за участю 15 країн
У понеділок, 6 травня, в Естонії почались масштабні військові навчання "Весняний шторм", я яких будуть задіяні близько 14 тисяч учасників із 15 країн
Про це повідомляє ERR.
Навчання триватимуть до 17 травня триватимуть у західній частині країни й на островах.
Як стверджують у виданні, вони будуть розділені на декілька етапів:
- з 6 до 12 травня формуватимуть підрозділи і відпрацьовуватимуть співпрацю;
- з 13 по 17 травня в Західній Естонії, включно з островами, відбудуться основні навчальні бої.
"Цього року "Весняний шторм" вперше залучає і місцеве населення до навчань з підвищення обізнаності про небезпеки. Маневри торкнуться й учасників дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.
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29 березня повідомлялось, що командувач сил оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Герем заявив, що Естонія має подвоїти фінансування на оборону, щоб завдати вирішальної поразки Росії, якщо вона вирішить вдертися в його країну.
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