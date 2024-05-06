В Естонії розпочались військові навчання за участю 15 країн

Про це повідомляє ERR.

Навчання триватимуть до 17 травня триватимуть у західній частині країни й на островах.

Як стверджують у виданні, вони будуть розділені на декілька етапів:

з 6 до 12 травня формуватимуть підрозділи і відпрацьовуватимуть співпрацю;

з 13 по 17 травня в Західній Естонії, включно з островами, відбудуться основні навчальні бої.

"Цього року "Весняний шторм" вперше залучає і місцеве населення до навчань з підвищення обізнаності про небезпеки. Маневри торкнуться й учасників дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.